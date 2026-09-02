Range Rover Electric की भारत में बुकिंग खुली, 10 लाख बुकिंग अमाउंट; जानें SUV की खासियत

LR ने भारत में अपनी पहली पूरी तरह इलेक्ट्रिक Range Rover Electric को पेश कर दिया है और इसके लिए भारत में ऑर्डर बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। कंपनी के मुताबिक, यह SUV Range Rover की लग्जरी, आराम और ऑफ-रोड क्षमता को इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ जोड़ती है। इसका उत्पादन ब्रिटेन के Solihull प्लांट में किया जा रहा है, जहां 1970 से Range Rover मॉडल बनाए जा रहे हैं।

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600 किमी तक की रेंज और 850 Nm टॉर्क

Range Rover Electric में दो 260 kW के इलेक्ट्रिक मोटर दिए गए हैं। दोनों मोटर मिलकर 405 kW की पावर और 850 Nm का टॉर्क पैदा करते हैं। कंपनी के मुताबिक, इसकी WLTP रेंज 600 किमी तक है, जबकि रियल वर्ल्ड रेंज 535 किमी तक बताई गई है। SUV 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार सिर्फ 4.5 सेकंड में पकड़ सकती है।

118.5 kWh बैटरी, 22 मिनट में 10 से 80% चार्ज

SUV में 118.5 kWh की लिथियम आयन डबल स्टैक बैटरी दी गई है, जिसमें 344 प्रिजमैटिक सेल हैं। 800 वोल्ट आर्किटेक्चर के साथ इसे 350 kW DC फास्ट चार्जर से 10 से 80 फीसदी तक करीब 22 मिनट में चार्ज किया जा सकता है। 10 मिनट की चार्जिंग से 220 किमी तक की WLTP रेंज जोड़ी जा सकती है।

JLR ने इसमें ThermAssist हीट मैनेजमेंट सिस्टम भी दिया है। कंपनी का दावा है कि यह सिस्टम रेंज में 40 किमी तक जोड़ सकता है और हीटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा को 40 फीसदी तक कम कर सकता है।

इलेक्ट्रिक होने के बावजूद ऑफ-रोडिंग पर फोकस

Range Rover Electric को सिर्फ शहर और हाईवे के लिए नहीं बनाया गया है। इसमें Integrated Traction Management सिस्टम दिया गया है, जो मोटर की स्पीड को 50 मिलीसेकंड में नियंत्रित कर सकता है।

SUV 33 डिग्री तक की चढ़ाई से चलना शुरू कर सकती है और 45 डिग्री तक की चढ़ाई पर चढ़ने में सक्षम है। कंपनी के मुताबिक, यह 900mm तक गहरे पानी से भी गुजर सकती है।

15 लाख किमी से ज्यादा हुई टेस्टिंग

JLR ने लॉन्च से पहले Range Rover Electric की 15 लाख किमी से ज्यादा फिजिकल और वर्चुअल टेस्टिंग की है। इसे स्वीडन के Arjeplog में माइनस 40 डिग्री सेल्सियस तापमान, Dubai Desert और UK के Eastnor Castle में टेस्ट किया गया।

कंपनी ने 2.5 लाख घंटे से ज्यादा की वर्चुअल टेस्टिंग भी की। बैटरी को माइनस 40 से प्लस 90 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान में वाइब्रेशन और शॉक टेस्ट से परखा गया।

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Battery Digital Twin करेगा बैटरी की निगरानी

Range Rover Electric में Battery Digital Twin दिया गया है, जो 900 से ज्यादा डायग्नोस्टिक डेटा पॉइंट्स को मॉनिटर करता है। JLR के Software Over The Air अपडेट सिस्टम के साथ यह तकनीक संभावित मेंटेनेंस जरूरतों को पहले से पहचानने में मदद कर सकती है।

इलेक्ट्रिक पावरट्रेन पर 8 साल या 1.6 लाख किमी की वारंटी दी गई है, हालांकि सटीक शर्तें बाजार के हिसाब से अलग हो सकती हैं। Range Rover ऐप के जरिए मालिक चार्ज स्टेटस, रेंज और लाइव लोकेशन देख सकते हैं। केबिन प्री-कंडीशनिंग और हीटेड स्टीयरिंग व्हील जैसे फीचर्स भी रिमोटली कंट्रोल किए जा सकते हैं।

JLR ने EV उत्पादन के लिए कर्मचारियों को किया तैयार

Range Rover Electric का निर्माण Solihull प्लांट में होता है। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए JLR ने वहां 9,000 कर्मचारियों को अपस्किल किया है और West Midlands में 1,500 अन्य कर्मचारियों को भी ट्रेनिंग दी गई है।

इसके बैटरी पैक और इलेक्ट्रिक ड्राइव यूनिट Wolverhampton स्थित Electric Propulsion Manufacturing Centre में तैयार किए जाते हैं। यहां बैटरी सेल को असेंबली से पहले अलग-अलग परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाता है और मैन्युफैक्चरिंग में AI-enabled scanning cameras का इस्तेमाल भी होता है।

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भारत में बुकिंग शुरू, 10 लाख रुपये है बुकिंग अमाउंट

भारत में Range Rover Electric के लिए ऑर्डर बुक अब खुल चुकी है। ग्राहक Short Wheelbase Autobiography और Long Wheelbase SV, SV Ultra और SV Black वेरिएंट में इसे बुक कर सकते हैं। First Edition भी तीन एक्सटीरियर कलर ऑप्शन के साथ उपलब्ध है।

भारत में Range Rover Electric की बुकिंग अमाउंट 10 लाख रुपये रखी गई है। हालांकि, यहां एक अहम बात ध्यान देने वाली है कि JLR ने अभी SUV की भारत में फाइनल कीमत आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की है। इसलिए बाजार में सामने आ रहे संभावित प्राइस को कंपनी की कन्फर्म्ड कीमत नहीं माना जाना चाहिए।

First Edition में Belgravia Green, Santorini Black और Varesine Blue रंग मिलेंगे। इसके अलावा JLR की Bespoke commissioning service के जरिए ग्राहक कस्टम पेंट, अलग मटेरियल, कलर कॉम्बिनेशन और एम्ब्रॉयडरी जैसे पर्सनलाइजेशन विकल्प भी चुन सकते हैं।