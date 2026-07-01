Ola Electric की शानदार वापसी! Q1 में करीब दोगुना हुआ रजिस्ट्रेशन, जून में बिक्री ने बनाया नया रिकॉर्ड

ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric Mobility Ltd) के लिए जून तिमाही अच्छी रही है। कंपनी ने इस दौरान 43,719 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन दर्ज किए। VAHAN डेटा के मुताबिक, पिछली तिमाही में कंपनी के 22,252 रजिस्ट्रेशन हुए थे। यानी इस बार रजिस्ट्रेशन करीब दोगुने हो गए।

जून महीना रहा खास

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कंपनी के लिए जून महीना भी काफी मजबूत रहा। सिर्फ जून में 16,144 यूनिट्स के रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए। हाल की तिमाहियों में यह Ola Electric का सबसे अच्छा मासिक प्रदर्शन रहा है। इससे साफ दिखता है कि जून में कंपनी की गाड़ियों की मांग बेहतर रही।

क्यों बढ़े रजिस्ट्रेशन?

Ola Electric के मुताबिक, रजिस्ट्रेशन बढ़ने की बड़ी वजह बेहतर बिक्री व्यवस्था, ग्राहकों की मजबूत मांग और गाड़ियों की अच्छी उपलब्धता रही। कंपनी का कहना है कि बाजार में उसके प्रोडक्ट आसानी से उपलब्ध थे, जिसका असर रजिस्ट्रेशन आंकड़ों में देखने को मिला।

कंपनी का फोकस क्या है?

कंपनी ने कहा कि यह ग्रोथ उसके कामकाज में सुधार, गाड़ियों की अच्छी रेंज और ग्राहकों की पसंद को दिखाती है। Ola Electric का कहना है कि वह इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने पर फोकस कर रही है।



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कंपनी तकनीक, बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग और बेहतर ग्राहक अनुभव के जरिए EV अपनाने की रफ्तार बढ़ाना चाहती है।

शेयरों में दिखी तेजी

बुधवार को शेयर बाजार में भी Ola Electric के शेयरों में तेजी देखने को मिली। सुबह 10:44 बजे कंपनी का शेयर National Stock Exchange पर 3.8 प्रतिशत की बढ़त के साथ 45.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

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कुल मिलाकर, VAHAN डेटा के मुताबिक जून तिमाही में Ola Electric के वाहन रजिस्ट्रेशन में अच्छी बढ़त देखने को मिली। जून महीना कंपनी के लिए हाल की तिमाहियों में सबसे मजबूत महीना साबित हुआ।

मार्च तिमाही में हुआ था घाटा

मार्च तिमाही में कंपनी को 5 अरब रुपये का कुल नुकसान हुआ था। इसी दौरान कंपनी की कमाई 2.65 अरब रुपये रही थी। ऐसे में जून तिमाही के रजिस्ट्रेशन आंकड़े कंपनी के लिए अहम हैं, क्योंकि पिछली तिमाही में कंपनी ने घाटे की जानकारी दी थी।