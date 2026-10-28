Triumph Tiger 1200 से उठा पर्दा! दमदार इंजन से लेकर रडार सेफ्टी तक, मिलेंगे ये खास फीचर्स

ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स (Triumph Motorcycles) ने अपनी नई एडवेंचर बाइक टाइगर 1200 (Tiger 1200) से पर्दा उठा दिया है। कंपनी ने इस बाइक के इंजन, डिजाइन, सस्पेंशन और सेफ्टी फीचर्स में कई बड़े बदलाव किए हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि बाइक रुकते ही सीट की ऊंचाई अपने आप कम हो जाएगी। इसके अलावा इसमें रडार-आधारित सेफ्टी फीचर्स और नई टचस्क्रीन भी दी गई हैं। कंपनी इस बाइक को मार्च 2027 में भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है।

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पहले से ज्यादा पावरफुल हुआ इंजन

नई ट्रायम्फ टाइगर 1200 में 1,160 सीसी का टी-प्लेन ट्रिपल इंजन दिया गया है। यह इंजन 9,250 आरपीएम पर 158 बीएचपी की पावर जनरेट करता है, जो पुराने मॉडल से 8 बीएचपी ज्यादा है।

कंपनी के मुताबिक, इंजन को इस तरह अपडेट किया गया है कि कम स्पीड पर भी बेहतर टॉर्क मिलेगा। इससे भारी बाइक को धीमी रफ्तार पर संभालना आसान होगा।

इसके अलावा छह-स्पीड गियरबॉक्स और शाफ्ट ड्राइव में भी बदलाव किए गए हैं, जिससे गियर बदलना आसान होगा और इंजन का वाइब्रेशन कम महसूस होगा।

रुकते ही अपने आप नीचे हो जाएगी सीट

इस बाइक का सबसे खास फीचर इसका नया शोवा ईईआरए हाइटफ्लेक्स सस्पेंशन है। यह बाइक के रुकने पर सीट की ऊंचाई अपने आप 30 मिलीमीटर कम कर देता है।

जैसे ही बाइक आगे बढ़ती है, सस्पेंशन दोबारा सामान्य ऊंचाई पर आ जाता है। इससे खासकर कम हाइट वाले राइडर्स को बाइक संभालने में आसानी हो सकती है।

वैकल्पिक लो सीट और ऑटोमैटिक हाइट एडजस्टमेंट के साथ रुकने पर सीट की ऊंचाई 790 मिलीमीटर तक हो सकती है। सस्पेंशन में फर्म, मीडियम और सॉफ्ट जैसे तीन मोड मिलेंगे, जिन्हें सड़क और जरूरत के हिसाब से चुना जा सकेगा।

7 इंच की टचस्क्रीन और रडार सेफ्टी फीचर्स

नई टाइगर 1200 में बॉश के साथ विकसित की गई 7 इंच की एचडी टचस्क्रीन मिलेगी। इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो का सपोर्ट दिया गया है।

बाइक में आगे और पीछे रडार लगाए गए हैं। इनकी मदद से एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट अलर्ट, आगे टक्कर की चेतावनी और इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स मिलेंगे।

इसके अलावा फोन रखने के लिए वाटरप्रूफ कंपार्टमेंट और 15 वॉट तक की यूएसबी-सी चार्जिंग सुविधा भी मिलेगी।

भारत में कब होगी लॉन्च और क्या होगी कीमत?

नई ट्रायम्फ टाइगर 1200 भारत में मार्च 2027 में आने वाली है। इसे दो वेरिएंट जीटी प्रो और रैली एक्सप्लोरर में पेश किया जाएगा। जीटी प्रो में 20 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा, जबकि लंबी दूरी की यात्रा के लिए तैयार रैली एक्सप्लोरर में 30 लीटर का टैंक दिया जाएगा।

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दोनों वेरिएंट में हीटेड सीट और हीटेड ग्रिप्स जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। कंपनी ने बाइक के लिए 16,000 किलोमीटर का सर्विस इंटरवल बताया है। फिलहाल कंपनी ने इसकी कीमत का खुलासा नहीं किया है। कीमत और बुकिंग से जुड़ी जानकारी लॉन्च के करीब सामने आएगी।