नई Skoda Slavia Facelift हुई लॉन्च, बुकिंग शुरू! 1.0 और 1.5 में ब्रेक से लेकर गियरबॉक्स तक क्या बदला?

Skoda ने भारत में अपनी लोकप्रिय midsize sedan Slavia facelift को unveil कर दिया है। नई Slavia में डिजाइन से लेकर फीचर्स तक कई बदलाव किए गए हैं। कंपनी ने इसकी pre-bookings यानी बुकिंग शुरू कर दी है, जबकि कार की कीमतों का ऐलान अक्टूबर में किया जाएगा। नई Slavia का मुकाबला Volkswagen Virtus, Hyundai Verna और Honda City जैसी कारों से होगा।

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डिजाइन में क्या बदला?

नई Slavia facelift के फ्रंट डिजाइन में बदलाव किए गए हैं। इसमें नया reprofiled front grille और redesigned headlights मिलती हैं। हेडलाइट्स के साथ नए LED DRLs दिए गए हैं। पीछे की तरफ taillights को भी नया और ज्यादा sharp डिजाइन दिया गया है। इसमें sequential turn indicators भी मिलते हैं।

कार को दो नए कलर ऑप्शन Arctic Silver और Cappuccino Beige में पेश किया गया है। इसके अलावा नई Slavia में नए dual-tone alloy wheels भी दिए गए हैं।

केबिन में भी कई बदलाव

नई Slavia facelift के अंदर two-tone interior दिया गया है। इसमें नया 2-spoke steering wheel भी मिलता है। कार में अब थोड़ा बड़ा 10.1-inch touchscreen infotainment system और 10.25-inch digital instrument cluster दिया गया है।

फीचर्स की बात करें तो इसमें sunroof, 360-degree camera और बेहतर air-conditioning system जैसे फीचर्स शामिल हैं।

इंजन में नहीं हुआ बड़ा बदलाव

नई Slavia facelift में पहले वाले ही इंजन विकल्प जारी रखे गए हैं। इसमें 1.0-litre turbo-petrol इंजन मिलता है, जिसे 6-speed manual और नए 8-speed automatic gearbox के साथ लिया जा सकता है।

वहीं 1.5-litre turbo-petrol इंजन 6-speed manual और 7-speed DSG automatic gearbox के साथ आता है।

1.0 और 1.5 में सिर्फ पावर का अंतर नहीं

Slavia के 1.0 और 1.5-litre वर्जन में केवल इंजन की क्षमता और पावर का फर्क नहीं है। इनके mechanical setup में भी अंतर है। 1.0-litre वर्जन में आगे disc और पीछे drum brake यानी कुल दो disc brakes मिलते हैं। वहीं 1.5-litre वर्जन में चारों पहियों पर disc brakes दिए जाते हैं।

1.0 TSI में 999cc का 3-cylinder इंजन है, जो 115PS की पावर और 178Nm का टॉर्क देता है। दूसरी तरफ 1.5 TSI में 1,498cc का 4-cylinder इंजन मिलता है, जो 150PS की पावर और 250Nm का टॉर्क देता है।

1.5-litre इंजन में Active Cylinder Technology यानी ACT भी मिलती है। कम इंजन लोड के दौरान यह तकनीक कुछ सिलेंडर को अस्थायी रूप से बंद कर सकती है, जिससे ईंधन बचाने में मदद मिलती है।

कीमत का इंतजार

नई Slavia facelift की बुकिंग अब खुल चुकी है, लेकिन कंपनी ने अभी कीमत का खुलासा नहीं किया है। नई Slavia की कीमतों का ऐलान अक्टूबर में किया जाएगा। फिलहाल इसकी expected starting price करीब ₹10.5 लाख ex-showroom मानी जा रही है। अंतिम कीमत की पुष्टि कंपनी की official announcement के बाद होगी।