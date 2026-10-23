2030 से नई कारों में जरूरी हो सकता है ये खास सेफ्टी फीचर, सड़क हादसों को रोकने के लिए सरकार की तैयारी

अगर आप आने वाले वर्षों में नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो कारों के सुरक्षा फीचर्स में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने नई पैसेंजर कारों में ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम (AEBS) अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है। इसका मकसद सड़क हादसों के खतरे को कम करना है।

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कब से लागू हो सकता है नया नियम?

मंत्रालय के प्रस्ताव के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2030 से लॉन्च होने वाले नए कार मॉडल में AEBS देना अनिवार्य हो सकता है। वहीं, 1 अक्टूबर 2032 से सभी संबंधित कार मॉडल के लिए यह नियम लागू करने की योजना है।

19 अक्टूबर 2026 को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। यह नियम मुख्य रूप से M1 कैटेगरी के वाहनों पर लागू होगा, जिनमें आमतौर पर पैसेंजर कारें आती हैं।

क्या है ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम?

AEBS एक ऐसा सेफ्टी फीचर है, जो कार के सामने संभावित टक्कर के खतरे का पता लगाता है। जरूरत पड़ने पर यह सिस्टम अपने आप ब्रेक लगा सकता है, जिससे दुर्घटना होने की आशंका या उसकी गंभीरता कम हो सकती है।

फिलहाल यह फीचर मुख्य रूप से एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) वाली कारों में मिलता है।

हालांकि, भारतीय सड़कों पर ट्रैफिक की स्थिति को देखते हुए कुछ ड्राइवर इस फीचर को बंद कर देते हैं। उन्हें चिंता रहती है कि अचानक ब्रेक लगने से पीछे चल रहा वाहन टक्कर मार सकता है।

2028 और 2029 से भी बदल सकते हैं नियम

सरकार के ड्राफ्ट के मुताबिक, 1 अक्टूबर 2028 से बनने वाले M1 और N1 कैटेगरी के वाहनों में अगर AEBS दिया जाता है, तो उसे AIS-185 सुरक्षा मानक का पालन करना होगा।

N1 कैटेगरी में आमतौर पर 3.5 टन तक अधिकतम वजन वाले मालवाहक वाहन शामिल होते हैं।

इसके अलावा, प्रस्ताव में 1 अक्टूबर 2029 से ट्रांसपोर्ट वाहन के तौर पर रजिस्टर्ड M1 कैटेगरी के वाहनों में इमरजेंसी लेन-कीपिंग सिस्टम और ड्राइवर की थकान या ध्यान भटकने की चेतावनी देने वाले सिस्टम को अनिवार्य करने की बात कही गई है।

क्या सरकार ने नियम लागू कर दिया है?

फिलहाल ये सभी बदलाव प्रस्ताव के स्तर पर हैं। सरकार ने इन्हें अंतिम रूप नहीं दिया है। मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के राजपत्र में सार्वजनिक होने के 30 दिनों के भीतर लोगों और संबंधित पक्षों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।

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इन सुझावों पर विचार करने के बाद ही अंतिम नियम तय किए जाएंगे। यानी अभी यह कहना सही नहीं होगा कि 2030 से सभी नई कारों में ऑटोमैटिक ब्रेकिंग सिस्टम अनिवार्य हो चुका है।