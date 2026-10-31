Maserati ने भारत में उतारीं 3 नई लग्जरी कारें! ₹1.14 करोड़ से कीमत शुरू, 640hp वाली सुपरकार की भी एंट्री

इटली की लग्जरी कार कंपनी Maserati ने भारतीय बाजार में अपनी तीन अपडेटेड कारें Grecale, GranTurismo और GranCabrio लॉन्च कर दी हैं। इसके साथ ही कंपनी ने अपनी दमदार स्पोर्ट्स कार GT2 Stradale को भी पहली बार भारत में पेश किया है। नई कारों में डिजाइन से लेकर इंजन और इंटीरियर तक कई बदलाव किए गए हैं। खास बात यह है कि GT2 Stradale में 640hp की जबरदस्त पावर मिलती है। आइए जानते हैं इन कारों की कीमत और फीचर्स।

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Maserati Grecale की कीमत कितनी?

Maserati ने अपनी लग्जरी SUV Grecale को नए डिजाइन और इंजन विकल्प के साथ पेश किया है। इसके फ्रंट डिजाइन में बदलाव किए गए हैं, जो कंपनी की MCPURA सुपरकार से प्रेरित हैं।

नई Grecale में Nettuno इंजन तकनीक पर आधारित 390bhp का V6 इंजन विकल्प मिलता है। वहीं, इसके इलेक्ट्रिक वर्जन Grecale Folgore की ड्राइविंग रेंज में भी सुधार किया गया है।

भारत में नई Maserati Grecale की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹1.14 करोड़ रखी गई है।

GranTurismo और GranCabrio में क्या बदला?

Maserati GranTurismo और GranCabrio को भी नए लुक के साथ अपडेट किया गया है। दोनों कारों के फ्रंट डिजाइन को पहले से ज्यादा स्पोर्टी बनाया गया है।

इनके Trofeo वर्जन में 3.0 लीटर Nettuno V6 इंजन मिलता है, जो 590bhp तक की पावर देता है।

वहीं, इलेक्ट्रिक Folgore वर्जन की WLTP रेंज में 80 किलोमीटर का इजाफा हुआ है। कंपनी के मुताबिक, अब इनकी दावा की गई रेंज 540 किलोमीटर से ज्यादा हो गई है।

इंटीरियर में मिलेंगे नए फीचर्स

तीनों अपडेटेड मॉडल में रेसिंग कारों से प्रेरित नया स्टीयरिंग व्हील, नए डिजाइन की डिजिटल घड़ी और बदला हुआ गियर सेलेक्टर दिया गया है।

इसके अलावा डिजिटल इंटरफेस भी अपडेट किए गए हैं। कंपनी ने अपने Fuoriserie कस्टमाइजेशन प्रोग्राम का विस्तार किया है, जिससे ग्राहक कार के रंग, ट्रिम और बैज अपनी पसंद के मुताबिक चुन सकते हैं।

GranCabrio की फैब्रिक रूफ को भी ग्राहक अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज करा सकेंगे।

GT2 Stradale की भारत में पहली झलक

इस लॉन्च इवेंट में Maserati GT2 Stradale ने भी भारत में डेब्यू किया। यह कंपनी की GT2 रेसिंग कार का रोड-लीगल वर्जन है, जिसे आम सड़कों पर चलाने के लिए तैयार किया गया है।

इसमें 3.0 लीटर ट्विन-टर्बो Nettuno V6 इंजन मिलता है, जो 640hp की पावर पैदा करता है। इंजन की पावर पिछले पहियों तक पहुंचती है।

GT2 Stradale को इटली के मोडेना में बनाया जाता है। यह Maserati की सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस पर फोकस करने वाली रोड कारों में शामिल है।

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क्या सभी कारों की कीमत सामने आई?

फिलहाल उपलब्ध जानकारी में केवल नई Grecale की शुरुआती कीमत ₹1.14 करोड़ बताई गई है। GranTurismo, GranCabrio और GT2 Stradale की भारतीय कीमतों का खुलासा इस जानकारी में नहीं किया गया है।

इन नए मॉडल के जरिए Maserati भारतीय लग्जरी कार बाजार में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रही है।