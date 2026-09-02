Maruti Swift से हट गया ये पसंदीदा कलर! अब इन शेड्स में आएगी कार

Maruti Suzuki Swift खरीदने वालों के लिए कंपनी ने कलर ऑप्शंस में बदलाव किया है। Swift का Bluish Black शेड अब उपलब्ध नहीं होगा। यह रंग कार को डार्क और स्टील्थी लुक देता था। हालांकि, कंपनी ने Swift के बाकी कलर ऑप्शंस में ऐसे कई शेड बनाए रखे हैं, जो इसके स्पोर्टी डिजाइन को बरकरार रखते हैं।

advertisement

Swift में अब कौन-कौन से कलर मिलेंगे?

Bluish Black के बंद होने के बाद Maruti Swift Magma Grey, Splendid Silver, Sizzling Red, Luster Blue, Novel Orange और Pearl Arctic White रंगों में उपलब्ध है।

कुछ बॉडी कलर के साथ डुअल टोन ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें ब्लैक रूफ दिया गया है। खासकर Sizzling Red, Luster Blue और Pearl Arctic White जैसे रंग ब्लैक रूफ के साथ कार को ज्यादा स्पोर्टी लुक देते हैं।

यानी अगर ग्राहक Bluish Black जैसा डार्क और अलग लुक चाहते थे, तो अब डुअल टोन ऑप्शन उनके लिए एक विकल्प हो सकता है।

फीचर्स में क्या मिलता है?

Swift में 9 इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन मिलता है, जिसमें वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay का सपोर्ट है। इसके अलावा Type-C USB चार्जिंग पोर्ट, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

सेफ्टी की बात करें तो कार में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ऑटोमैटिक हेडलैंप, रेन सेंसिंग वाइपर, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट और ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट मिलते हैं।

पेट्रोल और CNG दोनों का विकल्प

Maruti Swift में 1.2 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। पेट्रोल वर्जन 5 स्पीड मैनुअल और 5 स्पीड AMT गियरबॉक्स के साथ आता है। वहीं, CNG वर्जन 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है।

पेट्रोल इंजन 82 PS की पावर और 112 Nm का टॉर्क देता है। CNG वर्जन 69.7 PS की पावर और 102 Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

फेस्टिव सीजन से पहले बदला Swift का लुक ऑप्शन

Swift के कलर ऑप्शंस में बदलाव ऐसे समय हुआ है जब फेस्टिव सीजन से पहले कार बाजार में खरीदारी को लेकर माहौल मजबूत है। अगस्त 2026 में Maruti Suzuki की घरेलू पैसेंजर व्हीकल बिक्री 34.8% बढ़कर 1,76,971 यूनिट पहुंच गई।

ऐसे में फेस्टिव सीजन में नई कार खरीदने वाले ग्राहकों के लिए कलर और पर्सनलाइजेशन भी अहम हो सकते हैं। Bluish Black हटने के बावजूद Sizzling Red, Luster Blue और Novel Orange जैसे रंग और डुअल टोन ब्लैक रूफ का विकल्प Swift को स्पोर्टी लुक देने की गुंजाइश बनाए रखते हैं।

advertisement

कीमत और मुकाबला

Maruti Suzuki Swift की कीमत 5.79 लाख रुपये से शुरू होकर 8.80 लाख रुपये तक जाती है। ये एक्स शोरूम कीमतें हैं। Swift का मुकाबला Hyundai Grand i10 Nios, Maruti Baleno और Tata Altroz जैसी कारों से है।