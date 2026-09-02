Maruti की गाड़ियों में SUV का जलवा! 12% से सीधे 32% हुई हिस्सेदारी, Brezza की बुकिंग ने बनाया रिकॉर्ड
Maruti Suzuki की अगस्त बिक्री ने नया रिकॉर्ड बनाया है और SUV सेगमेंट कंपनी की ग्रोथ का बड़ा इंजन बनकर उभरा है। नई Brezza की जबरदस्त बुकिंग से लेकर Green Portfolio की बढ़ती हिस्सेदारी तक कई आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हालांकि मजबूत विदेशी मांग के बावजूद Export के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है।
In Short
- Maruti Suzuki की कुल बिक्री में SUV की हिस्सेदारी बढ़कर 32% हो गई, जो पांच साल पहले 12% थी।
- अगस्त में घरेलू बिक्री 34.3% बढ़कर 1,80,078 यूनिट रही, जो इस महीने का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है।
- नई Brezza को 50,000 से ज्यादा बुकिंग मिलीं, जबकि Shipping Vessels की कमी से अगस्त Export पर असर पड़ा।
देश की सबसे बड़ी कार कंपनियों में शामिल Maruti Suzuki का फोकस अब तेजी से SUV सेगमेंट की तरफ बढ़ रहा है। कंपनी की कुल बिक्री में SUV की हिस्सेदारी बढ़कर 32% हो गई है। पांच साल पहले यह आंकड़ा करीब 12% था। कंपनी के Senior Executive Officer Marketing and Sales पार्थो बनर्जी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
अगस्त में घरेलू बिक्री ने बनाया रिकॉर्ड
Maruti Suzuki ने अगस्त में घरेलू बाजार में 1,80,078 गाड़ियों की बिक्री की। यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 34.3% ज्यादा है। कंपनी के मुताबिक, अगस्त महीने के लिए यह अब तक की सबसे ज्यादा घरेलू बिक्री है।
Exports को मिलाकर Maruti Suzuki की कुल बिक्री 2,19,250 यूनिट रही, जिसमें सालाना आधार पर 21.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
SUV बिक्री में तेज उछाल
कंपनी की ग्रोथ में SUV सेगमेंट की बड़ी भूमिका रही है। FY27 की पहली तिमाही में Maruti Suzuki की SUV बिक्री सालाना आधार पर 41% बढ़ी थी। जुलाई-अगस्त के दौरान यह ग्रोथ बढ़कर 67% हो गई।
कंपनी ने गुजरात और खरखौदा में अपनी नई Manufacturing Lines से Production Capacity बढ़ाई है, जिससे SUV की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिली है।
नई Brezza को मिले 50,000 से ज्यादा Booking
Maruti Suzuki की SUV Range में नई Brezza की भी मजबूत मांग देखने को मिल रही है। 24 जुलाई को लॉन्च हुई अपडेटेड Brezza को 50,000 से ज्यादा Booking मिल चुकी हैं। फिलहाल इस मॉडल पर करीब दो महीने का Waiting Period है।
कंपनी के मुताबिक Turbo Petrol, CNG और 1.5-Litre Petrol Variants में मांग लगभग संतुलित बनी हुई है।
Green Portfolio की हिस्सेदारी 44%
Maruti Suzuki के CNG, Strong Hybrid और Electric Vehicles यानी EV को मिलाकर Green Portfolio की हिस्सेदारी अब कंपनी की कुल बिक्री में 44% हो गई है।
SUV के अलावा दूसरे Segment में भी ग्रोथ रही है। कंपनी का Mini Segment चालू वित्त वर्ष में अब तक लगभग दोगुना हो चुका है।
कंपनी के पास करीब 1,80,000 गाड़ियों की Pending Bookings हैं, जबकि Dealer Network में Inventory करीब 16 दिन की है। FY27 के शुरुआती पांच महीनों में Maruti Suzuki कुल बिक्री में 10 लाख यूनिट का आंकड़ा भी पार कर चुकी है।
Ship की कमी से Export पर अस्थायी असर
अगस्त में कंपनी ने 33,844 गाड़ियों का Export किया, जो पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम रहा। कंपनी के मुताबिक विदेशी बाजारों में मांग मजबूत है, लेकिन Shipping Vessels की कमी से Export प्रभावित हुआ।
अप्रैल-अगस्त के दौरान कंपनी का Export 14.1% बढ़कर 1,88,636 यूनिट रहा। Management को उम्मीद है कि पूरे साल में Export पिछले साल के 4,47,000 यूनिट के आंकड़े को पार कर जाएगा। Maruti Suzuki की मौजूदगी 120 से ज्यादा देशों में है।
पार्थो बनर्जी के मुताबिक FY27 में भारतीय Passenger Vehicle Industry करीब 10% बढ़ सकती है, हालांकि ऊंचे Base के कारण दूसरी छमाही में Growth Rate कुछ धीमी रहने की संभावना है।