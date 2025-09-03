Maruti Victoris: मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने एरीना डीलरशिप पोर्टफोलियो में एक नया फ्लैगशिप मिड-साइज एसयूवी Victoris को लॉन्च किया है। यह कंपनी की दूसरी मिड-साइज SUV है, जिसे ब्रेजा के ऊपर पोजिशन किया गया है और यह ग्रैंड विटारा प्लेटफॉर्म पर आधारित है।

मारुति सुजुकी विक्टोरिस (Maruti Suzuki Victoris) की बुकिंग ₹11,000 से शुरू हो चुकी हैं जिसे ग्राहक एरीना डीलरशिप्स या ऑनलाइन बुक कर सकते हैं।

डिजाइन और डाइमेंशन्स

Victoris का डिजाइन स्लीक और प्रोग्रेसिव है, जिसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, कनेक्टेड LED टेललैम्प्स, रूफ रेल्स और 17-इंच अलॉय व्हील्स शामिल हैं। SUV की लंबाई 4,360mm, चौड़ाई 1,795mm और ऊंचाई 1,655mm है, जबकि व्हीलबेस 2,600mm है। नई Mystic Green और Eternal Blue कलर स्कीम्स के साथ कुल 10 कलर ऑप्शन उपलब्ध हैं।

इंटीरियर और टेक्नोलॉजी

काबिन में ब्लैक-आइवरी डुअल-टोन थीम, सॉफ्ट-टच डैशबोर्ड और पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है। टेक्नोलॉजी फीचर्स की बता करें तो इसमें:

26.03cm डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

25.65cm SmartPlay Pro X टचस्क्रीन, वायरलेस CarPlay/Android Auto

60+ कनेक्टेड कार फीचर्स, eCall इमरजेंसी असिस्टेंस

Infinity by Harman 8-स्पीकर सिस्टम + Dolby Atmos 5.1

वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, पावर्ड टेलगेट, 64-कलर एंबियंट लाइटिंग

पावरट्रेन

1.5L K-Series पेट्रोल (MT/AT) - 21kmpl तक माइलेज

1.5L स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल (e-CVT) - 116bhp, 28.65kmpl

1.5L S-CNG – 87bhp, 27.02km/kg (अंडरबॉडी CNG टैंक)

ALLGRIP 4x4 पेट्रोल AT – मल्टी-टेरेन मोड्स, हिल डिसेंट कंट्रोल

सेफ्टी

Victoris ने Bharat NCAP में 5-स्टार रेटिंग हासिल की है। स्टैंडर्ड फीचर्स में 6 एयरबैग्स, ESP, ABS-EBD, TPMS और रिवर्स पार्किंग सेंसर शामिल हैं।

लेवल-2 ADAS: अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट

360-डिग्री कैमरा (11 व्यूज़), ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

मारुति सुजुकी इंडिया के एमडी और सीईओ हिसाशी टेकेउची ने कहा कि Victoris ‘Got It All’ है - टेक्नोलॉजी, डिजाइन, 5-स्टार सेफ्टी और इको-फ्रेंडली पावरट्रेन। यह हमारे SUV पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाएगा।

मार्केटिंग व सेल्स हेड पार्थो बनर्जी ने कहा कि युवा ग्राहक अब SUV को पर्सनैलिटी का एक्सटेंशन मानते हैं। Victoris टेक, डिजाइन और वर्सटिलिटी का बेहतरीन मिश्रण है।

Victoris को 100 से अधिक ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपोर्ट किया जाएगा। भारत में यह एरीना का पहला फ्लैगशिप SUV है। मारुति का SUV मार्केट शेयर FY21 के 8.9% से बढ़कर FY25 में 28% हो चुका है और Victoris से इसमें और तेजी की उम्मीद है।