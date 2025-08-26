Maruti e-Vitara का लोकल प्रोडक्शन शुरू! पीएम मोदी ने गुजरात में की शुरुआत, भारत से 100 देशों में होगा एक्सपोर्ट

Maruti Suzuki e-Vitara: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी 'Maruti e-Vitara' का फ्लैग-ऑफ किया। इस दौरान उन्होंने हंसलपुर स्थित प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड के स्थानीय उत्पादन का भी उद्घाटन किया। अब से इस ई-एसयूवी का लोकल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है, और इसे जापान, यूरोप समेत दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में निर्यात किया जाएगा।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि यह भारत के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। इस प्रोजेक्ट से भारत न केवल इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन में अग्रणी बनेगा, बल्कि यह हमारे क्लीन एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग लक्ष्य को भी बल देगा।

Today is a special day in India’s quest for self-reliance and being a hub for green mobility. At the programme in Hansalpur, e-VITARA will be flagged off. This Battery Electric Vehicle (BEV) is made in India and will be exported to over a hundred nations. In a big boost to our… — Narendra Modi (@narendramodi) August 26, 2025

हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड का उत्पादन

इसके साथ ही, TDS लिथियम-आयन बैटरी प्लांट में हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स का उत्पादन भी शुरू किया गया है, जो भारत के बैटरी इकोसिस्टम को मजबूती देगा। इस प्लांट से 80 प्रतिशत बैटरी के हिस्से का उत्पादन देश में किया जाएगा, जिससे भारत की इलेक्ट्रिक वाहन क्षमता में तेजी आएगी।

Maruti e-Vitara और प्लांट के विस्तार की योजना

Maruti e-Vitara की डिजाइन और साइज पिछले साल पेश की गई Maruti eVX से मिलती-जुलती है, लेकिन इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। इस एसयूवी में 18-इंच के अलॉय व्हील्स, 2,700 मिमी का व्हीलबेस और 180 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस है, जो भारतीय सड़कों के लिए आदर्श है। कंपनी ने लिथियम आयरन-फॉस्फेट (LFP) बैटरी पैक के साथ इसे पेश किया है, जो सिंगल चार्ज पर 500 किमी से ज्यादा की रेंज देता है।

गुजरात में स्थित सुजुकी मोटर गुजरात (SMG) प्लांट की वार्षिक उत्पादन क्षमता 7.5 लाख यूनिट्स है और यह आने वाले समय में और बढ़ने की उम्मीद है। कंपनी का लक्ष्य 2026 तक 67,000 इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन करना है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा निर्यात किया जाएगा।

मारुति e-Vitara का सीधा मुकाबला हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक से होगा, जो दो बैटरी ऑप्शंस- 42kWh (390 किमी रेंज) और 51.4kWh (473 किमी रेंज) के साथ उपलब्ध है। इसके अलावा, टाटा नेक्सन ईवी और एमजी विंडसर भी यह नई ईवी टक्कर देगी।