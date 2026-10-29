Maruti Suzuki का EV मार्केट में दबदबा! भारत से एक्सपोर्ट होने वाली 93% इलेक्ट्रिक कारों में कंपनी की हिस्सेदारी

भारत की सबसे बड़ी कार कंपनियों में शामिल मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने इलेक्ट्रिक कारों के एक्सपोर्ट में नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने अगस्त 2025 में विदेशों में इलेक्ट्रिक कारें भेजना शुरू किया था और अब तक 50,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारों का एक्सपोर्ट कर चुकी है। कंपनी ने 29 अक्टूबर को इसकी जानकारी दी। इस कामयाबी में गुजरात के हंसलपुर प्लांट की बड़ी भूमिका रही है।

advertisement

50 देशों में पहुंचीं मारुति की इलेक्ट्रिक कारें

मारुति सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हिसाशी ताकेउची ने बताया कि कंपनी का इलेक्ट्रिक कार एक्सपोर्ट अगस्त 2025 में शुरू हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हंसलपुर प्लांट में e-VITARA का प्रोडक्शन शुरू होने के मौके पर हिस्सा लिया था।

इस कार को दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में बेचने की योजना बनाई गई थी। फिलहाल कंपनी करीब 50 देशों में इलेक्ट्रिक कारें भेज रही है। इनमें ब्रिटेन, नॉर्वे, जर्मनी, जापान और स्विट्जरलैंड जैसे देश शामिल हैं।

ताकेउची के मुताबिक, यह कामयाबी भारत की मजबूत मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और दुनिया के बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को दिखाती है।

भारत से होने वाले EV एक्सपोर्ट में 93% हिस्सेदारी

मारुति सुजुकी की इलेक्ट्रिक कारों के लिए यूरोप सबसे बड़ा विदेशी बाजार बन गया है। यूरोप ही वह पहला विदेशी बाजार था, जहां कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक कारें भेजी थीं।

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान भारत से एक्सपोर्ट होने वाली इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों में मारुति सुजुकी की हिस्सेदारी करीब 93% रही।

इसके अलावा वित्त वर्ष 2025-26 में भी कंपनी भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार एक्सपोर्टर रही।

गुजरात का हंसलपुर प्लांट बना एक्सपोर्ट का बड़ा सेंटर

मारुति सुजुकी का गुजरात स्थित हंसलपुर प्लांट कंपनी के ग्लोबल इलेक्ट्रिक कार कारोबार में अहम भूमिका निभा रहा है। सुजुकी की पहली ग्लोबल बैटरी इलेक्ट्रिक कार का प्रोडक्शन इसी प्लांट में होता है।

इस प्लांट की सालाना प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाकर 10 लाख कारों तक पहुंचा दी गई है। यह दुनिया में सुजुकी का पहला ऐसा प्लांट है, जिसकी एक ही लोकेशन पर इतनी बड़ी प्रोडक्शन क्षमता है।

कंपनी अब तक इस प्लांट में कुल 25,288.7 करोड़ रुपये निवेश कर चुकी है। वित्त वर्ष 2025-26 में मारुति सुजुकी के कुल विदेशी शिपमेंट में करीब आधी हिस्सेदारी इसी प्लांट की रही।

लगातार पांचवें साल सबसे बड़ी कार एक्सपोर्टर

मारुति सुजुकी सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों में ही नहीं, बल्कि कुल पैसेंजर कार एक्सपोर्ट में भी आगे है।

कंपनी लगातार पांचवें साल भारत की सबसे बड़ी पैसेंजर कार एक्सपोर्टर बनी हुई है। अप्रैल से सितंबर 2026 के दौरान भारत के कुल पैसेंजर कार एक्सपोर्ट में उसकी हिस्सेदारी 50% से ज्यादा रही।

advertisement

फिलहाल मारुति सुजुकी अपने 16 मॉडल दुनिया के करीब 120 देशों में एक्सपोर्ट करती है। इलेक्ट्रिक कारों के एक्सपोर्ट में 50,000 का आंकड़ा पार करना भारत को क्लीन मोबिलिटी का बड़ा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेंटर बनाने की दिशा में अहम उपलब्धि है।