SUV के दौर में खत्म हो जाएंगी छोटी कारें? Maruti Suzuki के चेयरमैन ने बताया 2047 तक कैसा रहेगा कार बाजार

भारत में SUV की बढ़ती लोकप्रियता के बीच छोटी कारों के भविष्य को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki के चेयरमैन आरसी भार्गव (R.C. Bhargava) का मानना है कि भारत में छोटी कारों का बाजार खत्म नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि देश की बड़ी आबादी और किफायती गाड़ियों की जरूरत को देखते हुए आने वाले कई दशकों तक छोटी कारों की मांग बनी रहेगी।

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2047 तक भी बनी रहेगी छोटी कारों की मांग

कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भार्गव ने कहा कि पिछले दो-तीन साल से कई लोग छोटी कारों का दौर खत्म होने की बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि भारतीय ग्राहक अब केवल आधुनिक फीचर्स वाली SUV खरीदना चाहते हैं।

लेकिन भार्गव इस सोच से सहमत नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारत की बड़ी आबादी को देखते हुए छोटी और किफायती कारों का बाजार हमेशा बना रहेगा।

उनके मुताबिक, 2047 में भारत विकसित देशों की श्रेणी में पहुंचने के बावजूद छोटी कारों का एक बड़ा बाजार बना रहेगा। यानी देश में SUV और छोटी कारों, दोनों के लिए जगह होगी।

SUV से दोगुनी से ज्यादा बिकीं छोटी कारें

भार्गव ने अपनी बात के समर्थन में कंपनी की बिक्री के आंकड़े भी पेश किए।

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर के बीच Maruti Suzuki ने 3,98,000 छोटी कारें बेचीं। इसके मुकाबले कंपनी की SUV बिक्री 1,62,000 यूनिट रही।

इसका मतलब है कि इस अवधि में कंपनी ने SUV के मुकाबले दोगुनी से भी ज्यादा छोटी कारें बेचीं। ये आंकड़े बताते हैं कि किफायती कारों की मांग अभी भी मजबूत है।

GST सुधारों से कार बाजार को मिला सहारा

भार्गव ने GST 2.0 सुधारों को भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ा बदलाव बताया। उनके मुताबिक, 22 सितंबर 2025 को लागू हुए इन सुधारों से कारों की मांग बढ़ाने में मदद मिली।

खासकर कम और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए कार खरीदना पहले से ज्यादा आसान हुआ। कंपनियों ने उत्पादन बढ़ाया और बाजार में गाड़ियों की उपलब्धता भी बेहतर हुई।

उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाकों में कारों की मांग शहरी क्षेत्रों के मुकाबले थोड़ी तेज रफ्तार से बढ़ रही है। वहीं, भारत में यात्री वाहनों का पहली छमाही का उत्पादन और घरेलू बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।

Maruti Suzuki की कमाई बढ़ी, लेकिन मुनाफा घटा

वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में Maruti Suzuki का ऑपरेशंस से रेवेन्यू 26 फीसदी बढ़कर ₹53,355 करोड़ पहुंच गया। पिछले साल इसी तिमाही में यह ₹42,344 करोड़ था।

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हालांकि, कंपनी का शुद्ध मुनाफा 26.36 फीसदी घटकर ₹2,466 करोड़ रह गया।

भार्गव के मुताबिक, वैश्विक तनाव और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों जैसी चुनौतियों के बावजूद भारतीय कार बाजार में मांग बनी हुई है।