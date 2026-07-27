Maruti Brezza का नया Turbo Boosterjet वर्जन लॉन्च, ₹7.39 लाख से कीमत; 20.47 kmpl माइलेज और...

मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV Brezza का नया Turbo Boosterjet वर्जन पेश किया है। कंपनी ने इसमें पहली बार टर्बो-पेट्रोल पावरट्रेन दिया है। नई Brezza Turbo Boosterjet की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 7,39,900 रुपये रखी गई है। कंपनी इसके जरिए बेहतर परफॉर्मेंस के साथ फ्यूल एफिशिएंसी चाहने वाले युवा ग्राहकों को साधना चाहती है।

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Brezza Turbo Boosterjet: नया इंजन, 20.47 kmpl माइलेज

नई Brezza Turbo Boosterjet में 997cc टर्बोचार्ज्ड Boosterjet पेट्रोल इंजन और नया 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। इंजन 5,500 rpm पर 110.2 PS की पावर और 2,000-3,500 rpm के बीच 170 Nm टॉर्क देता है। कंपनी का दावा है कि यह वर्जन 20.47 kmpl का माइलेज देगा।

नया 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स

मारुति सुजुकी ने मौजूदा 1.5-लीटर K15C Dual Jet Dual VVT इंजन वाली Brezza को भी अपडेट किया है। इसमें अब नया 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा। 6-स्पीड ऑटोमैटिक और पैडल शिफ्टर्स का विकल्प भी मौजूद है। कंपनी इस वर्जन में 21.09 kmpl माइलेज का दावा करती है।

Brezza S-CNG: बूट स्पेस बचाने के लिए बदला टैंक

S-CNG वर्जन में कंपनी ने अंडरबॉडी CNG टैंक को नए तरीके से डिजाइन किया है, जिससे बूट स्पेस बना रहता है। इसमें Idle Start-Stop टेक्नोलॉजी और नया 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी दिया गया है। CNG मोड में यह 87.8 PS की पावर, 121.5 Nm टॉर्क और 26.9 km/kg का दावा किया गया माइलेज देता है।

2026 Brezza चार वेरिएंट में उपलब्ध

2026 Brezza चार वेरिएंट LXi, VXi, ZXi और ZXi+ में उपलब्ध है। LXi में छह एयरबैग, ESP, हिल होल्ड असिस्ट और LED हेडलैंप मिलते हैं। VXi में 7-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, रिवर्स कैमरा, रियर AC वेंट और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स जोड़े गए हैं।

Brezza ZXi और ZXi+

ZXi में 10.1-इंच SmartPlay Pro X सिस्टम, इलेक्ट्रिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, 360-डिग्री कैमरा, TPMS और फ्रंट पार्किंग सेंसर मिलते हैं। ZXi+ में Blind-Spot Warning with Lane Change Alert और Rear Cross Traffic Alert के साथ Arkamys साउंड ट्यूनिंग, 64-कलर एंबिएंट लाइटिंग और PM2.5 एयर प्यूरीफायर जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

