Maruti Fronx Facelift: नए लुक में दिखी मारुति की धांसू SUV! इंजन से सेफ्टी तक होंगे बदलाव

मारुति सुजुकी अपनी पॉपुलर कार Fronx को नए अवतार में लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी इस कार के फेसलिफ्ट मॉडल पर काम कर रही है, जिसे कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। नई फ्रॉन्क्स में डिजाइन से लेकर इंजन तक कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कार में कुछ नए सेफ्टी फीचर्स भी दिए जा सकते हैं। आइए जानते हैं कि नई फ्रॉन्क्स मौजूदा मॉडल से कितनी अलग हो सकती है।

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टेस्टिंग के दौरान दिखी नई फ्रॉन्क्स

मारुति सुजुकी Fronx के फेसलिफ्ट मॉडल को एक बार फिर सड़क पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीर में कार पूरी तरह से कैमोफ्लॉज यानी कवर से ढकी हुई नजर आ रही है। हालांकि, इसके बावजूद कार के कुछ डिजाइन एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। माना जा रहा है कि कंपनी इसमें बलेनो फेसलिफ्ट जैसे कई अपडेट दे सकती है।

फ्रंट लुक में होंगे बड़े बदलाव

नई Fronx में सबसे ज्यादा बदलाव इसके फ्रंट डिजाइन में देखने को मिल सकते हैं। कार में डुअल फंक्शन LED DRLs, ब्लैक्ड आउट एलिमेंट्स वाले स्प्लिट हेडलैंप और बड़ी फ्रंट ग्रिल मिल सकती है।

इसके अलावा कार को ज्यादा बोल्ड लुक देने के लिए फॉक्स स्किड प्लेट्स भी जोड़ी जा सकती हैं। हालांकि, टेस्टिंग के दौरान कार में मौजूदा मॉडल वाले एलॉय व्हील्स ही नजर आए हैं। कार के पिछले हिस्से में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है।

सेफ्टी के लिए मिलेगा ADAS लेवल 2

नई Fronx में सबसे खास अपडेट लेवल 2 ADAS हो सकता है। इसमें ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल और ऑटोमेटिक हाई बीम असिस्ट जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं।

कार में पहले की तरह 6 एयरबैग, 360 डिग्री कैमरा और हेड्स अप डिस्प्ले जैसे फीचर्स भी मिल सकते हैं।

केबिन में मिलेंगे ये शानदार फीचर्स

Fronx Facelift के केबिन में ज्यादा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। इसमें 9 इंच का टचस्क्रीन सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और ऐपल कारप्ले, वायरलेस फोन चार्जर और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल सकता है।

इसके अलावा कीलेस एंट्री, क्रूज कंट्रोल, वेंटिलेटेड सीट्स, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs जैसे फीचर्स भी दिए जा सकते हैं।

इंजन में क्या होगा बदलाव?

नई फ्रॉन्क्स में 1.2 लीटर का तीन सिलेंडर वाला Z12E इंजन दिया जा सकता है। यह इंजन मारुति की बलेनो, डिजायर और स्विफ्ट जैसी कारों में मिलता है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी एक किफायती स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम पर भी काम कर रही है, जिसे भविष्य में फ्रॉन्क्स में इस्तेमाल किया जा सकता है।

कितनी होगी कीमत और माइलेज?

फिलहाल मारुति फ्रॉन्क्स की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.90 लाख रुपये है। इसके मौजूदा CNG मॉडल का माइलेज 28.51 किलोमीटर प्रति किलोग्राम है।

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हालांकि, फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत, माइलेज और लॉन्च डेट को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नई फ्रॉन्क्स के जल्द लॉन्च होने की उम्मीद भी नहीं है।