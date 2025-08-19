Maruti Escudo: भारतीय बाजार में SUV सेग्मेंट ने पिछले कुछ सालों में ऑटो इंडस्ट्री की तस्वीर ही बदल दी है। माइक्रो से लेकर फुल-साइज SUV तक की रेंज में हर कंपनी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। हालांकि, मिड-साइज SUV कैटेगरी में अभी तक हुंडई क्रेटा का दबदबा कायम है। लेकिन अब खबर है कि मारुति सुजुकी इसी सेग्मेंट में अपनी नई कार उतारने जा रही है।

3 सितंबर को हो सकती है लॉन्चिंग

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मारुति अपनी नई SUV को 3 सितंबर को बाजार में पेश करेगी। इसे ब्रेजा और ग्रैंड विटारा के बीच पोजिशन किया जाएगा। यानी साइज में यह ब्रेजा से बड़ी लेकिन ग्रैंड विटारा से छोटी SUV होगी।

Maruti Escudo हो सकता है नाम

हालांकि कंपनी ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन हाल ही में मारुति ने Escudo नाम का ट्रेडमार्क करवाया है। माना जा रहा है कि यही नाम इस नई SUV को दिया जा सकता है। इसे कंपनी अपने Arena डीलरशिप नेटवर्क के जरिए बेचेगी।

इंजन और पावरट्रेन

नई SUV को ग्लोबल-C प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा, जिस पर ब्रेजा और ग्रैंड विटारा बनी हैं। इसमें 1.5-लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिए जाने की संभावना है। साथ ही, टोयोटा से ली गई 1.5-लीटर TNGA पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड तकनीक भी इसमें मिल सकती है।

फीचर्स होंगे प्रीमियम

फीचर लिस्ट के लिहाज से यह SUV काफी मजबूत रहेगी। इसमें ग्राहक को:

वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें



360-डिग्री कैमरा



9-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम



पैनोरमिक सनरूफ



वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले



वायरलेस फोन चार्जिंग



ऑल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

नई मारुति SUV की एंट्री से मिड-साइज SUV सेग्मेंट में मुकाबला और कड़ा होने वाला है, जहां पहले से हुंडई क्रेटा और किया सेल्टॉस जैसे मॉडल राज कर रहे हैं।