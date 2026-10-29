महाराष्ट्र में हाईवे प्रोजेक्ट्स पर बड़ा फोकस! मुंबई-पुणे के बीच बनेगा नया एक्सप्रेसवे, NHAI ने दिए ₹432 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट

महाराष्ट्र में सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। सरकार का फोकस मुंबई, पुणे, नासिक और दूसरे बड़े शहरों के बीच सफर को आसान बनाने पर है। वहीं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को करीब ₹431.86 करोड़ के दो टोल कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। हालांकि, ये कॉन्ट्रैक्ट महाराष्ट्र से बाहर के हैं। ऐसे में जानते हैं कि राज्य में कौन-कौन से हाईवे प्रोजेक्ट्स की तैयारी चल रही है और नए कॉन्ट्रैक्ट्स से जुड़ी क्या जानकारी सामने आई है।

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मुंबई-पुणे के बीच बनेगा 130 किलोमीटर का नया एक्सप्रेसवे

महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे के बीच करीब 130 किलोमीटर लंबा नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का प्रस्ताव है। NHAI ने इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) और फिजिबिलिटी स्टडी तैयार करने के लिए कंसल्टेंसी सर्विसेज की बोलियां मंगाई हैं।

फिलहाल यह प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेज में है। इसका रूट, जरूरी मंजूरियां, फंडिंग और कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन तय होने के बाद ही पता चलेगा कि इससे यात्रियों को कितना फायदा मिलेगा।

मुंबई-गोवा हाईवे का कितना काम पूरा?

मुंबई-गोवा नेशनल हाईवे यानी NH-66 भी महाराष्ट्र का अहम रोड प्रोजेक्ट है। फरवरी 2026 में संसद में दिए गए जवाब के मुताबिक, पनवेल से गोवा बॉर्डर तक करीब 485 किलोमीटर के हिस्से में से 465 किलोमीटर पर फोर-लेन का काम पूरा हो चुका था।

बाकी 20 किलोमीटर का काम जून 2026 तक अलग-अलग चरणों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। यह हाईवे कोंकण क्षेत्र, टूरिज्म और सामान की आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण है।

₹19,142 करोड़ से बनेगा नया ग्रीनफील्ड कॉरिडोर

महाराष्ट्र में 374 किलोमीटर लंबे नासिक-सोलापुर-अक्कलकोट ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को भी मंजूरी मिल चुकी है। इस छह लेन वाले प्रोजेक्ट की लागत ₹19,142 करोड़ है।

इसे समृद्धि महामार्ग और दूसरे प्रमुख हाईवे से जोड़ने की योजना है। इससे माल ढुलाई आसान होने और क्षेत्रीय बाजारों तक पहुंच बेहतर होने की उम्मीद है। हालांकि, इसका फायदा प्रोजेक्ट के पूरा होने और मौजूदा सड़कों से कनेक्टिविटी पर निर्भर करेगा।

NHAI ने दिए ₹431.86 करोड़ के दो कॉन्ट्रैक्ट

NHAI ने हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को कॉम्पिटिटिव ई-टेंडरिंग के जरिए दो टोल कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं।तमिलनाडु के पलायम फी प्लाजा का कॉन्ट्रैक्ट ₹340.08 करोड़ और उत्तर प्रदेश के बैती कला फी प्लाजा का कॉन्ट्रैक्ट ₹91.78 करोड़ का है।

दोनों कॉन्ट्रैक्ट एक साल के लिए हैं। इनमें आसपास बने टॉयलेट ब्लॉक्स का रखरखाव भी शामिल है। ये कॉन्ट्रैक्ट महाराष्ट्र के हाईवे नेटवर्क से सीधे जुड़े नहीं हैं।

कंपनी ने लिए दो और बड़े फैसले

कंपनी की मीडिया रिलीज के मुताबिक, पलायम फी प्लाजा का कॉन्ट्रैक्ट अब तक मिला उसका सबसे ज्यादा वैल्यू वाला कॉन्ट्रैक्ट है।

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इसके अलावा कंपनी के बोर्ड ने ₹49 करोड़ के प्रमोटर वारंट इश्यू को मंजूरी दी है। साथ ही इंदौर हाईवे रियल एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड में 51 फीसदी कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदने को भी मंजूरी दी गई है।