Kia Syros EV vs Tata Punch EV: रेंज, बैटरी और पावर में कौन-सी इलेक्ट्रिक SUV बेहतर?

Kia Syros EV vs Tata Punch EV: किआ इंडिया ने बीते बुधवार को भारत में अपनी दूसरी मास-मार्केट इलेक्ट्रिक एसयूवी Syros EV से पर्दा उठा दिया है। हालांकि अभी इसकी लॉन्चिंग बाकी है लेकिन कंपनी ने इसकी प्री-बुकिंग 25,000 रुपये के टोकन अमाउंट के साथ शुरू कर दी है।

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यह इलेक्ट्रिक SUV एक बार फुल चार्ज होने पर ARAI के अनुसार 526 किलोमीटर (MIDC Full) तक की रेंज देती है। इसी के साथ 500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज देने वाली यह अपने सेगमेंट की पहली इलेक्ट्रिक SUV बन गई है।

Kia Syros EV अब सीधे Tata Punch EV को टक्कर देते नजर आ रही है। ऐसे में अगर आप नई ईवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो इन दोनों गाड़ियों का अंतर पता होना जरूरी है। दोनों गाड़ियों में इलेक्ट्रिक मोटर, ऑटोमैटिक गियर और फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं, लेकिन कीमत, बैटरी और रेंज के मामले में दोनों काफी अलग हैं।

कीमत में कौन-सी इलेक्ट्रिक SUV सस्ती?

Kia Syros EV अभी लॉन्च नहीं हुई है इसलिए इसकी आधिकारिक कीमत का खुलासा नहीं हुआ है लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी एक्स-शोरूम कीमत 13 लाख रुपये से 18 लाख रुपये के बीच हो सकती है। इसके X-Line ER वेरिएंट की नई दिल्ली में ऑन-रोड कीमत करीब 18 लाख रुपये रहने की उम्मीद है।

वहीं, Tata Punch EV के Empowered Plus S 40kWh वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 12.59 लाख रुपये है। नई दिल्ली में इसकी ऑन-रोड कीमत करीब 13,27,497 रुपये है। यानी कीमत के मामले में Tata Punch EV ज्यादा सस्ती पड़ती है। लेकिन एक बार चार्ज करने पर दोनों में से कौन-सी SUV ज्यादा दूर चलेगी?

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एक बार चार्ज करने पर कौन-सी SUV ज्यादा चलेगी?

Kia Syros EV में 51.4 kWh का बैटरी पैक मिलता है। कंपनी के मुताबिक, यह SUV एक बार फुल चार्ज होने पर 526 किलोमीटर तक की ARAI-certified रेंज दे सकती है।

वहीं, Tata Punch EV में 40 kWh का बैटरी पैक दिया गया है और यह फुल चार्ज होने पर 335 से 350 किलोमीटर तक चल सकती है। यानी Kia Syros EV एक बार चार्ज करने पर Tata Punch EV से करीब 176 से 191 किलोमीटर ज्यादा चल सकती है। अब जानते हैं कि पावर और टॉर्क के मामले में दोनों में से कौन ज्यादा दमदार है?

पावर और टॉर्क में कौन ज्यादा दमदार?

Kia Syros EV की परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर 169 बीएचपी की पावर और 255 एनएम का टॉर्क देती है।

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वहीं, Tata Punch EV की मोटर 127 बीएचपी की पावर और 153.8 एनएम का टॉर्क देती है। यानी पावर और टॉर्क के मामले में Kia Syros EV ज्यादा दमदार है। दोनों इलेक्ट्रिक एसयूवी में फ्रंट-व्हील ड्राइव और सिंगल-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है। अब जानते हैं कि दोनों में से किसकी बैटरी कम समय में चार्ज होती है?

किसकी बैटरी जल्दी चार्ज होगी?

Kia Syros EV को 100 किलोवॉट डीसी फास्ट चार्जर से 10 से 80% तक चार्ज होने में 39 मिनट लगते हैं। इसके अलावा 11 किलोवॉट एसी चार्जर से इसकी बैटरी को 10 से 100% तक चार्ज होने में करीब 4.5 घंटे लगते हैं।

वहीं, Tata Punch EV को डीसी फास्ट चार्जर से 20 से 80% तक चार्ज होने में 26 मिनट लगते हैं। 7.2 किलोवॉट एसी चार्जर से इसे 10 से 100% तक चार्ज होने में 5.3 घंटे लगते हैं, जबकि 15-एम्पियर प्लग से करीब 14.8 घंटे लगते हैं। Tata Punch EV में चार रीजेनरेटिव ब्रेकिंग लेवल्स भी मिलते हैं। अब जानते हैं कि दोनों में से किस इलेक्ट्रिक एसयूवी को चलाने का खर्च कम है?

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रनिंग कॉस्ट में कौन बेहतर?

Kia Syros EV को चलाने का खर्च करीब 98 पैसे प्रति किलोमीटर है। वहीं, Tata Punch EV को चलाने पर करीब 1.17 रुपये प्रति किलोमीटर का खर्च आता है। दोनों गाड़ियों में सीसीएस-टू चार्जिंग पोर्ट मिलता है। अब सवाल है कि कीमत, रेंज, पावर और खर्च को देखते हुए आपके लिए कौन-सी इलेक्ट्रिक एसयूवी सही रहेगी?

आपके लिए कौन-सी इलेक्ट्रिक SUV बेहतर?

अगर आपका बजट कम है और शहर में रोज चलाने के लिए एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी चाहिए, तो Tata Punch EV आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है। वहीं, अगर आपको ज्यादा रेंज, बड़ी बैटरी, ज्यादा पावर और कम रनिंग कॉस्ट चाहिए, तो Kia Syros EV ज्यादा दमदार ऑप्शन हो सकती है। हालांकि, Kia Syros EV की पूरी कीमत सामने आने के बाद ही साफ होगा कि कीमत के हिसाब से दोनों में से कौन-सी गाड़ी ज्यादा सही है।