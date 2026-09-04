₹27.99 लाख में Kia Sorento लॉन्च, क्या है खास? Hybrid और AWD के साथ बड़ा दांव

Kia ने भारत में अपनी नई Sorento SUV पेश कर दी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹27.99 लाख रखी गई है। खास बात यह है कि Sorento को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर स्थित Kia की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लोकल लेवल पर असेंबल किया गया है। कंपनी इसे 6 और 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में पेश कर रही है, जिससे यह फैमिली और प्रीमियम SUV खरीदारों दोनों को ध्यान में रखती है।

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डिजाइन में बड़ा और प्रीमियम अंदाज

Sorento में Kia की नई डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलती है। सामने बड़ी टाइगर-नोज ग्रिल दी गई है, जिसमें क्रोम सराउंड और हनीकॉम्ब डिटेलिंग मिलती है। इसके साथ वर्टिकली लगे LED हेडलैंप और Y-शेप की डे-टाइम रनिंग लाइट्स SUV को अलग पहचान देती हैं।

फ्रंट बम्पर में चौड़े एयर ओपनिंग, LED फॉग लैम्प और सिल्वर-फिनिश वाला स्किड-प्लेट एलिमेंट दिया गया है। साइड प्रोफाइल में 19-इंच डुअल-टोन अलॉय व्हील, ब्लैक क्लैडिंग, रूफ रेल, क्रोम विंडो सराउंड और फ्रंट फेंडर पर क्रोम डिटेलिंग मिलती है। पीछे की तरफ L-शेप LED टेललैंप, डुअल एग्जॉस्ट और सिल्वर स्किड-प्लेट एलिमेंट दिया गया है।

केबिन में दो बड़ी स्क्रीन और AI

Sorento के केबिन में ग्रे-ब्लैक या बेज-ब्लैक थीम का विकल्प मिलता है। डैशबोर्ड पर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट के लिए दो 12.3-इंच स्क्रीन दी गई हैं। Kia ने Marvel, Disney और Pixar किरदारों पर आधारित नौ डिस्प्ले थीम भी जोड़ी हैं।

क्लाइमेट और मीडिया कंट्रोल के लिए टच-सेंसिटिव पैनल दिया गया है। 6-सीटर वर्जन में दूसरी पंक्ति में कैप्टन चेयर मिलती हैं, जबकि 7-सीटर में बेंच सीट दी गई है। आगे की सीटों में 10-वे पावर एडजस्टमेंट, वेंटिलेशन और लम्बर एडजस्टमेंट मिलता है। को-ड्राइवर सीट में Boss Mode भी दिया गया है।

इसके अलावा 12-स्पीकर Bose ऑडियो सिस्टम, पैनोरमिक सनरूफ, हेड-अप डिस्प्ले, पावर्ड टेलगेट और वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं। Kia ने इसमें रियल-टाइम Generative AI फीचर भी दिया है, जिसे इस मॉडल के लिए दुनिया में पहली बार पेश करने का दावा है।

Hybrid और Diesel दोनों ऑप्शन

Sorento में 1.6-लीटर टर्बो-पेट्रोल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सिस्टम मिलता है। पेट्रोल इंजन 180bhp और 265Nm देता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर 65bhp और 264Nm जोड़ती है। इसमें 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है।

दूसरा विकल्प 2.2-लीटर डीजल इंजन का है, जो 193bhp और 442Nm देता है। इसे 8-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। दोनों पावरट्रेन FWD और AWD विकल्प में उपलब्ध हैं।

SUV में Normal, Eco, Sport और Smart ड्राइव मोड मिलते हैं। AWD वेरिएंट में Snow, Sand और Mud टेरेन मोड भी दिए गए हैं।

Safety में 10 Airbags और Level 2+ ADAS

सेफ्टी के लिए Sorento में 10 एयरबैग, डिजिटल इनसाइड रियर-व्यू मिरर, ऑटोमेटेड पार्किंग असिस्टेंस, फ्रंट और रियर डैशकैम और Level 2+ ADAS दिया गया है।

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कुल मिलाकर Kia Sorento का फोकस सिर्फ बड़ी SUV देने पर नहीं, बल्कि Hybrid-Diesel विकल्प, AWD, AI और सेफ्टी फीचर्स के साथ एक ज्यादा प्रीमियम पैकेज पेश करने पर है।