scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsऑटोKia Sorento Diesel या Hybrid कौन सी खरीदें? ₹1.50 लाख के फर्क में छिपा बड़ा फैसला

Kia Sorento Diesel या Hybrid कौन सी खरीदें? ₹1.50 लाख के फर्क में छिपा बड़ा फैसला

Kia Sorento खरीदने वालों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल है Diesel लें या Hybrid? दोनों मॉडल में सिर्फ ₹1.50 लाख का अंतर है, लेकिन दोनों का इस्तेमाल अलग-अलग जरूरतों के लिए है। जहां Diesel ज्यादा ताकत और लंबी दूरी के लिए बेहतर है, वहीं Hybrid शहरों में स्मूद ड्राइव और नई तकनीक का विकल्प देता है।

Advertisement
Shakshi
Shakshi
UPDATED: Sep 5, 2026 12:13 IST
Kia Sorento diesel vs hybrid
Kia Sorento diesel vs hybrid

In Short

  • Kia Sorento Diesel और Hybrid की कीमत में करीब ₹1.50 लाख का अंतर
  • Diesel मॉडल 442Nm टॉर्क के साथ ज्यादा ताकत देता है
  • Hybrid मॉडल शहरों और लंबे समय तक इस्तेमाल करने वालों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है

नई Kia Sorento के आने के साथ प्रीमियम SUV खरीदने वालों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कंपनी ने इस SUV को दो अलग-अलग इंजन विकल्पों के साथ उतारा है। एक तरफ है दमदार Diesel इंजन, जो ज्यादा ताकत और लंबी दूरी की ड्राइविंग के लिए जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ है Strong Hybrid इंजन, जो नई तकनीक और बेहतर शहरी ड्राइविंग का दावा करता है।

advertisement

दोनों मॉडल में कीमत का अंतर करीब ₹1.50 लाख है। अब सवाल यह है कि क्या Hybrid के लिए ज्यादा पैसे खर्च करना समझदारी है या फिर Diesel मॉडल ज्यादा फायदे का सौदा साबित होगा?

Kia Sorento Right Front Three Quarter

Diesel Sorento में मिलेगी ज्यादा पावर

Exterior Right Side View

Kia Sorento Diesel में 2.2 लीटर चार सिलेंडर टर्बो Diesel इंजन दिया गया है। यह इंजन 195bhp की पावर और 442Nm का टॉर्क देता है।

इतना ज्यादा टॉर्क बड़ी SUV के लिए काफी अहम होता है। खासकर उन लोगों के लिए जो हाईवे पर ज्यादा सफर करते हैं, लंबी दूरी तय करते हैं या पूरी फैमिली के साथ यात्रा करते हैं।

Exterior Left Rear Three Quarter

Diesel मॉडल में 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलता है, जो हाईवे ड्राइविंग को ज्यादा आरामदायक बना सकता है।

Hybrid Sorento में मिलेगी नई तकनीक

Hybrid मॉडल में 1.6 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। पेट्रोल इंजन 182bhp की पावर और 265Nm का टॉर्क देता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर 65bhp की पावर और 264Nm का टॉर्क देती है।

Exterior Right Rear Three Quarter

हालांकि कंपनी ने दोनों की कुल पावर नहीं बताई है। Hybrid मॉडल में 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। यह विकल्प उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है जो शहरों में ज्यादा गाड़ी चलाते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से गाड़ी ज्यादा शांत और स्मूद चल सकती है।

कीमत में कितना अंतर?

Kia Sorento Diesel की शुरुआती कीमत ₹27.99 लाख (एक्स-शोरूम) है, जबकि Hybrid मॉडल की कीमत ₹29.49 लाख से शुरू होती है।

Kia Sorento Diesel vs Hybrid: Which One Should You Buy?

यानी Hybrid खरीदने के लिए करीब ₹1.50 लाख ज्यादा खर्च करने होंगे। Premium SUV की कीमत के हिसाब से यह अंतर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन खरीदारी करते समय यह फैसला जरूर प्रभावित कर सकता है।

Delhi-NCR वालों के लिए Hybrid क्यों बन सकता है बेहतर विकल्प?

Delhi-NCR में Diesel गाड़ियों को लेकर नियमों की चर्चा हमेशा होती रही है। हालांकि मौजूदा नियमों को सीधे 10 साल की पाबंदी नहीं माना जा सकता, लेकिन पुराने अनुभवों की वजह से कई खरीदार लंबे समय तक Diesel गाड़ी रखने को लेकर सोचते हैं।

advertisement

ऐसे में Hybrid मॉडल उन लोगों को ज्यादा भरोसा दे सकता है जो अपनी SUV कई सालों तक रखना चाहते हैं।

AWD दोनों में उपलब्ध

Exterior Front View

अगर आप खराब रास्तों और बेहतर पकड़ वाली SUV चाहते हैं तो दोनों इंजन विकल्पों के साथ AWD का विकल्प मिलता है। यानी AWD चुनने के बाद भी असली फैसला Diesel और Hybrid के बीच ही रहेगा।

आखिर कौन सी Kia Sorento खरीदें?

अगर आपकी गाड़ी का इस्तेमाल ज्यादा हाईवे, लंबी दूरी और ज्यादा रनिंग के लिए होगा तो Diesel Sorento ज्यादा सही विकल्प लगती है। लेकिन अगर आपकी जरूरत शहरों में आरामदायक ड्राइविंग, कम शोर और नई तकनीक वाली SUV की है तो Hybrid मॉडल बेहतर चुनाव हो सकता है।

आखिर में फैसला सिर्फ ₹1.50 लाख का नहीं है, बल्कि आपकी ड्राइविंग जरूरत और गाड़ी रखने की अवधि पर निर्भर करेगा।

Edited By:
Shakshi
Published On:
Sep 5, 2026