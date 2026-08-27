Kia Carens CNG जल्द होगी लॉन्च, Maruti Ertiga और XL6 को देगी सीधी टक्कर

किआ (Kia) ने भारतीय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नया प्लान तैयार कर लिया है। कंपनी अब मारुति सुजुकी जैसी कंपनियों को टक्कर देने के लिए अपनी पहली फैक्टरी फिटेड CNG कार लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी ने अपनी लोकप्रिय 7 सीटर MPV Kia Carens को चुना है।

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अभी तक Kia Carens CNG विकल्प के साथ आती है, लेकिन इसमें फैक्टरी फिटेड CNG नहीं मिलती है। ग्राहक इसमें डीलर फिट CNG किट लगवा सकते हैं। अब कंपनी खुद इस कार का CNG वर्जन तैयार कर रही है, जो उसके लिए बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।

दिवाली 2026 से पहले लॉन्च हो सकती है Kia Carens CNG



रिपोर्ट्स के मुताबिक, Kia अपनी फैक्टरी फिटेड CNG Carens को दिवाली 2026 से पहले लॉन्च कर सकती है। हाल ही में इस कार को टेस्टिंग के दौरान भी देखा गया है।

Kia Carens CNG को पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवे पर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया। स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि कंपनी इस 7 सीटर कार के CNG मॉडल पर काम कर रही है।

Maruti Ertiga और XL6 से होगा मुकाबला



भारतीय बाजार में Kia Carens CNG का सीधा मुकाबला Maruti Suzuki Ertiga और Maruti Suzuki XL6 से होगा। CNG वर्जन आने के बाद कंपनी को उम्मीद है कि कार की बिक्री में सुधार हो सकता है।

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Kia Carens फिलहाल पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्प में उपलब्ध है। इसमें CNG का विकल्प 1.5 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ मिलने की उम्मीद है।

CNG से बढ़ेगा माइलेज और कम होगी रनिंग कॉस्ट



मौजूदा पेट्रोल वर्जन में 1.5 लीटर इंजन 115 HP की पावर और 144 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 6 स्पीड मैन्युअल गियरबॉक्स मिलता है।

CNG वर्जन में पावर में थोड़ी कमी आ सकती है, लेकिन इसका माइलेज बेहतर हो सकता है। इससे कार की रनिंग कॉस्ट कम हो जाएगी और ग्राहकों के लिए यह एक किफायती विकल्प बन सकता है।

जुलाई में इतनी हुई Kia Carens की बिक्री



फिलहाल Kia Carens की एक्स शोरूम कीमत 11.27 लाख रुपये से शुरू होती है और यह 21.67 लाख रुपये तक जाती है।

जुलाई में कंपनी ने इस MPV की 5,352 यूनिट्स बेची हैं। वहीं पिछले साल जुलाई में इसकी 7,602 यूनिट्स की बिक्री हुई थी। इस हिसाब से सालाना आधार पर बिक्री में करीब 30 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

हालांकि, जून 2026 के मुकाबले जुलाई में बिक्री बेहतर रही है। जून 2026 में Kia ने Carens की 4,847 यूनिट्स बेची थीं। अब CNG वर्जन की एंट्री से कंपनी को बिक्री बढ़ने की उम्मीद है।