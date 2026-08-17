Jeep Compass 85th Anniversary Edition भारत में लॉन्च, सिर्फ 85 यूनिट, कीमत ₹26.70 लाख से शुरू

Jeep India ने अपनी 85वीं ग्लोबल एनिवर्सरी के मौके पर Compass 85th Anniversary Edition को भारत में लॉन्च किया है। यह एक खास लिमिटेड एडिशन है, जिसकी भारत में सिर्फ 85 यूनिट बेची जाएंगी। इस खास मॉडल में स्टैंडर्ड Compass के मुकाबले कुछ नए डिजाइन एलिमेंट्स, अतिरिक्त सेफ्टी फीचर्स और एनिवर्सरी से जुड़े एक्सेसरीज दिए गए हैं। इसकी शुरुआती कीमत ₹26.70 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है।

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बाहर से मिलेगा खास लुक

Compass 85th Anniversary Edition को स्टैंडर्ड Compass पर ही तैयार किया गया है, लेकिन इसमें कुछ खास बदलाव किए गए हैं। SUV में ग्लॉस ब्लैक 18-इंच अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। इसके अलावा बाहर की तरफ एनिवर्सरी से जुड़ी खास डिटेलिंग और यादगार बैजिंग भी देखने को मिलेगी। इन बदलावों का मकसद Compass को रेगुलर मॉडल से अलग और ज्यादा खास लुक देना है।

केबिन में ऑल-ब्लैक थीम

अंदर की तरफ इस स्पेशल एडिशन में ऑल-ब्लैक थीम दी गई है। इसमें Mayan Gold accents और कॉन्ट्रास्ट डिटेलिंग मिलती है, जिससे केबिन का लुक थोड़ा अलग दिखाई देता है। Jeep ने इस मॉडल के साथ कुछ अतिरिक्त पर्सनलाइजेशन और सुविधा वाले फीचर्स भी पेश किए हैं।

नए एक्सेसरीज पैकेज भी मिलेंगे

Jeep Compass 85th Anniversary Edition के साथ कंपनी 85th Anniversary AXS Personalisation Packages भी दे रही है। इनमें ambient lighting, sunroof illumination और digital inside rear-view mirror शामिल हैं। इस डिजिटल रियर-व्यू मिरर के साथ आगे और पीछे के dashcams भी दिए गए हैं। इन फीचर्स का फोकस केबिन के माहौल, सुविधा और सेफ्टी को बेहतर करना है।

इंजन और क्षमता में बदलाव नहीं

इस स्पेशल एडिशन में Compass की मौजूदा capability और powertrain को बरकरार रखा गया है। यानी यह मुख्य रूप से डिजाइन, एक्सक्लूसिव फीचर्स और पर्सनलाइजेशन के मामले में रेगुलर Compass से अलग है।

सिर्फ 85 यूनिट, बुकिंग शुरू

Jeep Compass 85th Anniversary Edition की भारत में सिर्फ 85 यूनिट बिक्री के लिए रखी गई हैं। इसकी बुकिंग अब शुरू हो चुकी है। ग्राहक इसे अधिकृत Jeep डीलरशिप और Jeep India की वेबसाइट के जरिए बुक कर सकते हैं। इसकी कीमत ₹26.70 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है।