भारत की 'Hydrogen Fuel Cell' बस लॉन्च, मंत्री Hardeep Singh Puri ने दिखाई हरी झंडी
केंद्रीय मंत्री Hardeep Singh Puri ने 25 सितंबर को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर भारत की पहली ग्रीन Hydrogen Fuel Cell बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। ये 2 बसें हैं, जो 3 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेंगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि, इस ट्रायल से जनरेट होने वाले डेटा वैल्यूएबल नेशनल रिसोर्स के रूप में काम करेगा, जो भारत के ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड जीरो एमिशन मोबिलिटी मिशन में मदद करेगा। यह पेट्रोलियम रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन और स्टील मैन्युफैक्चरिंग से फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर सकता है। मंत्रालय ने कहा,रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करके तैयार ग्रीन हाइड्रोजन कम कार्बन और आत्मनिर्भर आर्थिक मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। यह इंडस्ट्रियल फीडस्टॉक के रूप में और घरेलू स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन के यूज को इनेवल कर सकता है। इंडियन ऑयल ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के चुनिंदा रास्तों में 15 बसों की टेस्टिंग के लिए साइंटिफिकली डिजाइन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इंडियन ऑयल ने फरीदाबाद में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए एक मार्डन डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी की स्थापना की है, जो सोलर PV पैनल्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से तैयार ग्रीन हाइड्रोजन को फ्यूल सेल में भरने में सक्षम है।