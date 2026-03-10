नई Hyundai Venue की जबरदस्त मांग, 1 लाख बुकिंग पार; कंपनी ने लॉन्च किया नया HX8 डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट

भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की रेस और तेज हो गई है। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) की नई वेन्यू ने बाजार में अपनी धाक जमाते हुए 1 लाख बुकिंग का आंकड़ा पार कर लिया है। इस बड़ी कामयाबी का जश्न मनाने और ग्राहकों की पकड़ मजबूत करने के लिए कंपनी ने बाजार में एक नया दांव खेला है। हुंडई ने वेन्यू का नया HX8 डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट लॉन्च किया है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 13.69 लाख रुपये रखी गई है।

नई वेन्यू की रफ्तार और बाजार में पकड़

हुंडई वेन्यू ने कम समय में ही ग्राहकों के बीच अपनी खास जगह बना ली है। 1 लाख बुकिंग का यह माइलस्टोन साबित करता है कि भारतीय खरीदार अब स्मार्ट और फीचर-लोडेड कारों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO तरुण गर्ग ने इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। उनका कहना है कि वेन्यू को मिला शानदार रिस्पॉन्स इस बात का सबूत है कि भारतीय ग्राहकों के बीच 'कनेक्टेड' और आधुनिक फीचर्स वाली गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि नया डीजल ऑटोमैटिक वेरिएंट उन लोगों के लिए पेश किया गया है जो डीजल की ताकत के साथ-साथ ड्राइविंग का आराम चाहते हैं।

नए HX8 डीजल वेरिएंट में क्या है खास?

नए वेरिएंट के इंजन की बात करें तो इसमें U2 1.5-लीटर CRDi डीजल इंजन दिया गया है। इसे 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है, जो शहर और हाईवे दोनों जगह चलाने में आसान है। हुंडई का दावा है कि यह नया विकल्प उन ग्राहकों के लिए सटीक है जो डीजल की माइलेज और बेहतरीन टॉर्क के साथ-साथ मॉडर्न परफॉर्मेंस की तलाश में हैं।

लग्जरी फीचर्स और सुरक्षा का तालमेल

वेन्यू के इस नए वेरिएंट में कंफर्ट का खास ख्याल रखा गया है। इसमें अगली सीटों के लिए वेंटिलेशन की सुविधा, ड्यूल-टोन लेदरेट इंटीरियर और वेन्यू की ब्रांडिंग दी गई है।

ड्राइवर की सुविधा के लिए 4-वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक (ऑटो होल्ड के साथ) जैसे फीचर्स शामिल हैं। तकनीक के शौकीनों के लिए इसमें 'ब्लूलिंक' कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और ओवर-द-एयर (OTA) अपडेट्स की सुविधा भी मिलती है।

सड़क पर बेहतर पकड़ और सुरक्षा के लिए इसमें रियर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। साथ ही, अलग-अलग रास्तों के लिए सैंड, मड और स्नो जैसे ट्रैक्शन मोड और ड्राइविंग के शौकीनों के लिए पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं। केबिन के अंदर एम्बिएंट लाइटिंग इसे एक प्रीमियम लुक देती है।