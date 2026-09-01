Hyundai की बिक्री में रिकॉर्ड उछाल, अगस्त में घरेलू बाजार में सबसे ज्यादा कारें बिकीं

Hyundai Motor India ने अगस्त 2026 में बिक्री के मोर्चे पर शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी ने घरेलू बाजार में 54,396 यूनिट कारों की बिक्री दर्ज की है। यह किसी भी अगस्त महीने में Hyundai की अब तक की सबसे ज्यादा घरेलू बिक्री है। कंपनी की घरेलू बिक्री में पिछले साल के मुकाबले 23.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

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कुल बिक्री 65,796 यूनिट रही

Hyundai Motor India की अगस्त 2026 में कुल बिक्री यानी घरेलू बिक्री और निर्यात को मिलाकर 65,796 यूनिट रही। इसमें सालाना आधार पर 8.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कंपनी ने अगस्त में घरेलू बाजार में 54,396 यूनिट और निर्यात में 11,400 यूनिट की बिक्री की।

FY2027 में भी जारी है ग्रोथ की रफ्तार

कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2027 में अप्रैल से अगस्त के दौरान उसकी घरेलू बिक्री में 12.6% की सालाना बढ़ोतरी हुई है। Hyundai के मुताबिक उसके अलग-अलग सेगमेंट में मौजूद कारों की मांग मजबूत बनी हुई है और ग्राहकों के बीच कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है।

निर्यात पर भू-राजनीतिक हालात का असर

Hyundai Motor India के एमडी और सीईओ तरुण गर्ग ने कहा कि अगस्त महीने में निर्यात पर पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और वैश्विक भू-राजनीतिक स्थिति के कारण लॉजिस्टिक चुनौतियों का असर पड़ा। हालांकि कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में स्थिति बेहतर होने के साथ निर्यात मांग में मजबूती देखने को मिलेगी।

Hyundai Motor India ने अगस्त 2026 में घरेलू बाजार में 54,396 यूनिट की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल की तुलना में 23.6% ज्यादा है। कंपनी की कुल बिक्री (घरेलू बिक्री और निर्यात मिलाकर) 65,796 यूनिट रही, जिसमें सालाना आधार पर 8.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अगस्त में Hyundai ने 11,400 यूनिट का निर्यात किया। वहीं, वित्त वर्ष 2027 में अप्रैल से अगस्त के दौरान कंपनी की घरेलू बिक्री में 12.6% की सालाना ग्रोथ दर्ज की गई।

Hyundai Motor India के लिए अगस्त 2026 का महीना मजबूत बिक्री प्रदर्शन वाला रहा। रिकॉर्ड घरेलू बिक्री कंपनी की कारों की बढ़ती मांग और मजबूत प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को दिखाती है। हालांकि निर्यात पर वैश्विक हालात का असर देखने को मिला, लेकिन कंपनी को उम्मीद है कि आने वाले समय में बाजार की स्थिति बेहतर होने के साथ बिक्री की रफ्तार बनी रहेगी।