Hyundai Creta King Edition: हुंडई क्रेटा, जिसे भारत में मिड-साइज एसयूवी सेगमेंट की पहचान माना जाता है, ने हाल ही में 10 साल पूरे कर लिए। जुलाई 2015 में लॉन्च हुई इस कार के अब तक 12 लाख से अधिक यूनिट्स बिक चुके हैं। इस उपलब्धि का जश्न मनाते हुए कंपनी ने Creta King, King Limited Edition और King Knight Edition पेश किया हैं। इसके साथ ही पूरी क्रेटा लाइनअप में नए फीचर अपग्रेड भी जोड़े गए हैं।

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के सीओओ और होल-टाइम डायरेक्टर तरुण गर्ग ने कहा कि त्योहारों के मौसम से पहले हम ग्राहकों को नई पसंद और बेहतर अनुभव देने के लिए Creta King और King Limited Edition लॉन्च कर रहे हैं। ये एडिशन और नए फीचर अपग्रेड हमारी सबसे लोकप्रिय एसयूवी की अपील को और मजबूत करेंगे।

Hyundai Creta King

SUV मार्केट में क्रेटा की लेगसी को आगे बढ़ाते हुए हुंडई ने Creta King Edition लॉन्च किया है। इसमें 18-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। सुविधा बढ़ाने के लिए इसमें ड्राइवर पावर सीट मेमोरी फंक्शन, पैसेंजर सीट के लिए 8-वे इलेक्ट्रिक एडजस्ट, पैसेंजर सीट इलेक्ट्रिक वॉक-इन डिवाइस और डैशकैम जैसे फीचर्स मिलते हैं।

साथ ही वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay का सपोर्ट भी मिलता है। इसके अलावा SUV में ड्यूल-जोन ऑटोमैटिक टेम्परेचर कंट्रोल (टच पैनल के साथ), फ्रंट रो सीटबैक टेबल (डिवाइस होल्डर और कप होल्डर के साथ), स्लाइडिंग फ्रंट कंसोल आर्मरेस्ट विद स्टोरेज भी दिया गया है। खास बात यह है कि इसमें एक्सक्लूसिव King Logo भी मिलता है।

पावरट्रेन की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। क्रेटा किंग 1.5-लीटर MPi पेट्रोल इंजन (6-स्पीड मैनुअल और IVT ट्रांसमिशन), 1.5-लीटर CRDi डीजल (6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक) और 1.5-लीटर टर्बो GDi पेट्रोल (सिर्फ 7-स्पीड DCT के साथ) में उपलब्ध है।

इसके अलावा हुंडई ने इसमें नया Black Matter Color भी पेश किया है।

Hyundai Creta King Limited Edition

क्रेटा किंग के मुकाबले Creta King Limited Edition में 5 नए एडिशनल फीचर्स दिए गए हैं। इसमें सीट बेल्ट कवर, हेडरेस्ट कुशन, कार्पेट मैट, की कवर और डोर क्लैडिंग शामिल हैं। हालांकि, डोर क्लैडिंग पर King Branding नहीं दिया गया है।

पावरट्रेन की बात करें तो लिमिटेड एडिशन में 1.5-लीटर MPi पेट्रोल इंजन CVT ट्रांसमिशन के साथ और 1.5-लीटर CRDi डीज़ल इंजन 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलेगा।

यह एडिशन Abyss Black, Atlas White और Black Matte कलर ऑप्शन्स के साथ आता है।

Hyundai Creta King Knight

Creta King Knight का लुक पूरी तरह से ऑल-ब्लैक अपील के साथ आता है और इसमें फीचर्स को और बेहतर किया गया है। इसमें King Edition वाले कई फीचर्स दिए गए हैं, जैसे:

18-इंच मैट ब्लैक अलॉय व्हील्स

ड्राइवर पावर सीट मेमोरी फंक्शन

पैसेंजर सीट 8-वे इलेक्ट्रिक एडजस्ट

पैसेंजर सीट इलेक्ट्रिक वॉक-इन डिवाइस

डैशकैम

वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले

ड्यूल जोन ऑटोमैटिक टेम्परेचर कंट्रोल (DATC) टच पैनल के साथ

फ्रंट रो सीटबैक टेबल IT डिवाइस होल्डर और रिट्रैक्टेबल कप होल्डर के साथ

स्लाइडिंग फ्रंट कंसोल आर्मरेस्ट स्टोरेज के साथ

एक्सक्लूसिव Knight Emblem

पावरट्रेन की बात करें तो, Creta King Knight भी 1.5-लीटर MPi पेट्रोल इंजन (CVT ट्रांसमिशन के साथ) और 1.5-लीटर CRDi डीज़ल इंजन (6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ) में उपलब्ध है।

हुंडई क्रेटा के पूरे लाइनअप में नए फीचर्स

King, King Limited और King Knight एडिशन के अलावा, हुंडई ने अब पूरे Creta लाइनअप में भी कुछ नए फीचर्स शामिल किए हैं। इनमें शामिल हैं:

ड्यूल-जोन ऑटोमैटिक टेम्परेचर कंट्रोल (टच पैनल के साथ)

वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो/एप्पल कारप्ले

डैशकैम

18-इंच अलॉय व्हील्स

इसके साथ ही, Creta N Line वेरिएंट में भी अब ये सभी फीचर्स दिए गए हैं - यानी ड्यूल-जोन टेम्परेचर कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो/एप्पल कारप्ले और डैशकैम।

कितनी है प्राइस?