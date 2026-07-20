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NewsऑटोHyundai की बड़ी तैयारी बढ़ाएगी चार्जिंग नेटवर्क, इस साल आ सकती है Compact Electric SUV

Hyundai की बड़ी तैयारी बढ़ाएगी चार्जिंग नेटवर्क, इस साल आ सकती है Compact Electric SUV

भारत में इलेक्ट्रिक कार चलाने वालों के लिए चार्जिंग की परेशानी जल्द कम हो सकती है। हुंडई अपने फास्ट चार्जिंग नेटवर्क को तीन गुना से ज्यादा बढ़ाने जा रही है। साथ ही कंपनी आम ग्राहकों के लिए नई कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी लाने की तैयारी में है। जानिए पूरा प्लान।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 20, 2026 17:47 IST
AI Generated Image

In Short

  • हुंडई 2030 तक अपने डीसी फास्ट चार्जिंग स्टेशन की संख्या 183 से बढ़ाकर 600 करेगी।
  • मायहुंडई ऐप पर देशभर के 30,000 से ज्यादा ईवी चार्जिंग पॉइंट की जानकारी मिलेगी।
  • कंपनी इस वित्त वर्ष में एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी पेश करने की तैयारी कर रही है।

Hyundai Motor India Limited देश में अपने इलेक्ट्रिक वाहन कारोबार और चार्जिंग नेटवर्क को तेजी से बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने कहा है कि वह अपने डीसी फास्ट पब्लिक चार्जिंग स्टेशन की संख्या मौजूदा 183 से बढ़ाकर साल 2030 तक 600 करेगी। यानी अगले कुछ वर्षों में कंपनी अपने चार्जिंग नेटवर्क को तीन गुना से भी ज्यादा बढ़ाने वाली है।

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2030 तक 600 चार्जिंग स्टेशन का लक्ष्य

Hyundai Motor India के एमडी और सीईओ तरुण गर्ग ने कहा कि कंपनी का यह कदम भारत के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को दुनिया के दूसरे बड़े बाजारों के करीब लाने में मदद करेगा। कंपनी के मुताबिक, ज्यादा चार्जिंग स्टेशन शुरू होने से इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल करने वाले लोगों को शहरों के साथ-साथ हाईवे पर भी गाड़ी चार्ज करने में आसानी होगी।

Hyundai होने के दौरान लोग रुककर खाना खा सकते हैं या कुछ समय आराम कर सकते हैं।

Hyundai  ऐप पर 30,000 चार्जिंग पॉइंट

Hyundai ने प्रमुख चार्ज पॉइंट ऑपरेटर और दूसरी सर्विस देने वाली कंपनियों के साथ मिलकर अपने मायहुंडई ऐप पर 30,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध कराए हैं। कंपनी का कहना है कि ऐप के जरिए देशभर में मौजूद इन चार्जिंग पॉइंट की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकती है।

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यह सुविधा सिर्फ हुंडई की इलेक्ट्रिक कार रखने वाले लोगों तक सीमित नहीं है। दूसरे ब्रांड की इलेक्ट्रिक कार चलाने वाले लोग भी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। तरुण गर्ग के मुताबिक, कंपनी का मकसद पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े सिस्टम को मजबूत करना है।

औसतन 25 किलोमीटर के दायरे में सुविधा

कंपनी ने बताया कि मायहुंडई ऐप के जरिए भारत में औसतन 25 किलोमीटर के दायरे में मौजूद चार्जिंग स्टेशन की जानकारी देखी जा सकती है। इनमें दिल्ली-गुरुग्राम-जयपुर, मुंबई-पुणे-बेंगलुरु, मुंबई-रत्नागिरी-गोवा, चेन्नई-वेल्लोर-बेंगलुरु और हैदराबाद-कुरनूल-बेंगलुरु जैसे प्रमुख हाईवे रूट शामिल हैं।

कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी लाने की तैयारी

हुंडई फिलहाल भारत में आम ग्राहकों के लिए कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार की पेशकश नहीं करती है। इस मामले में कंपनी की स्थिति मारुति सुजुकी जैसी है। वहीं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास इस सेगमेंट में पहले से कई मॉडल मौजूद हैं।

अब Hyundai इस वित्त वर्ष में एक कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी पेश करने की तैयारी कर रही है। कंपनी को वित्त वर्ष 2026-27 में बिक्री की संख्या में 8 से 10% बढ़ोतरी की उम्मीद है। इसके लिए Hyundai दो नई एसयूवी लाने की योजना बना रही है। इनमें एक मिड-साइज पेट्रोल-डीजल इंजन वाली एसयूवी और दूसरी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 20, 2026