MG Cars Rate after GST Cut: आगामी 22 सितंबर 2025 से देश में नए GST रेट लागू होंगे लेकिन इससे पहले ही JSW MG Motor India अपने ग्राहकों को बीते 7 सितंबर नए जीएसटी रेट का लाभ देने की घोषणा की है। इसका मतलब की अब ग्राहक कंपनी के सभी ICE SUV मॉडल्स जैसे Astor, Hector और Gloster को नए जीएसटी रेट पर अभी से ही खरीद सकते हैं उन्हें 22 सितंबर तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है।

सरकार ने सभी मिड-साइज और बड़ी कारों पर, यानी जिनकी इंजन क्षमता 1500cc से ज्यादा है या लंबाई 4000mm से अधिक है, पर 40% जीएसटी लगाने का फैसला किया है। सरकार ने यह भी बताया कि यूटिलिटी व्हीकल्स जैसे कि SUV, MUV, MPV या XUV, जिनकी इंजन क्षमता 1500cc से ऊपर हो, लंबाई 4000mm से ज्यादा हो और ग्राउंड क्लियरेंस 170mm या उससे अधिक हो, उन पर भी 40% जीएसटी लगेगा। लेकिन इन पर कोई अतिरिक्त सेस अब नहीं लिया जाएगा।

नए जीएसटी रेट के बाद कितनी कम होगी Astor, Hector और Gloster की कीमत?

JSW MG Motor India के Chief Commercial Officer, विनय रैना ने कहा कि सरकार का GST दरों को तर्कसंगत बनाना एक सराहनीय कदम है, जिससे कार खरीदने की क्षमता बढ़ेगी और ग्राहकों के बीच सकारात्मक भावना बनेगी। हमने अपने पूरे SUV पोर्टफोलियो में इस लाभ को पूरी तरह से पास ऑन किया है ताकि ग्राहक तुरंत इसका फायदा महसूस कर सकें।

उन्होंने कहा कि त्योहारों का सीजन आ रहा है, और उम्मीद है कि गाड़ियों की मांग बढ़ेगी। इस मौके पर, कंपनी का पूरा ध्यान Astor, Hector और Gloster जैसी अपनी SUV गाड़ियों को लोगों के लिए और भी आसान और आकर्षक बनाने पर है। यह केवल ज्यादा मुनाफा कमाने की बात नहीं है, बल्कि हमारा मकसद ग्राहकों के साथ अपना रिश्ता और मजबूत करना है। हम चाहते हैं कि गाड़ी खरीदने से लेकर उसे चलाने तक का पूरा अनुभव ग्राहकों के लिए आसान और बढ़िया रहे।