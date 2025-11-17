scorecardresearch
Newsऑटोक्रूज कंट्रोल वाली पहली 160cc बाइक: हीरो ने रिवील की Xtreme 160R 4V Combat Edition, जानें फीचर्स और संभावित कीमत

इस नए एडिशन में क्रूज कंट्रोल के साथ-साथ कलर एलसीडी डिस्प्ले और तीन राइडिंग मोड्स (रेन, स्पोर्ट, और अर्बन) जैसे मॉडर्न फीचर्स जोड़े गए हैं, जो इसे टीनएजर्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए एक आकर्षक पैकेज बनाते हैं।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 17, 2025 17:24 IST
Hero Xtreme 160R 4V Combat Edition

Hero Xtreme 160R 4V Combat Edition: टू-व्हीलर सेगमेंट की दिग्गज कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने आज भारतीय बाजार के लिए हीरो एक्सट्रीम 160R का नया कॉम्बैट एडिशन (Hero Xtreme 160R 4V Combat Edition) को रिवील कर दिया है। यह नई बाइक अपने सेगमेंट में इतिहास रचने जा रही है, क्योंकि जब यह लॉन्च होगी तो यह भारत में क्रूज कंट्रोल फीचर वाली पहली 160cc बाइक बन जाएगी।

सम्बंधित ख़बरें

हीरो एक्सट्रीम 160R कॉम्बैट एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत (दिल्ली) 1.35 लाख रुपये के आसपास रखी जा सकती है। कंपनी को उम्मीद है कि इसकी डिलीवरी नवंबर के आखिर या दिसंबर 2025 से शुरू हो जाएगी।

डिजाइन और हार्डवेयर

एक्सट्रीम 160R 4V कॉम्बैट एडिशन का डिजाइन स्टैंडर्ड मॉडल से थोड़ा अलग है, जिसमें शार्पर एलईडी हेडलाइट और मिलिट्री-इंस्पायर्ड ग्रे/फ्लोरोसेंट यलो कलर स्कीम इसे एक अग्रेसिव लुक देती है। नया ग्रे विद येलो हाइलाइट्स कलर ऑप्शन इसे स्पोर्टी वाइब देता है। 139.5 किलो का हल्का वजन शहर के ट्रैफिक में बेहतरीन हैंडलिंग सुनिश्चित करता है।

बाइक में डुअल-चैनल ABS को स्टैंडर्ड रखा गया है, जो ब्रेक लगाने पर फ्रंट और रियर दोनों व्हील्स को कंट्रोल करता है और फिसलने का खतरा कम करता है। खराब रास्तों पर कंफर्टेबल राइडिंग के लिए इसके फ्रंट में KYB इनवर्टेड फोर्क और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन सेटअप दिया गया है। ब्रेकिंग के लिए 276mm फ्रंट डिस्क और 220mm रियर डिस्क मिलती है।

परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी

इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें पहले जैसा ही 163CC का सिंगल-सिलेंडर ऑयल-कूल्ड इंजन है, जो 16.6hp की मैक्सिमम पावर और 14Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ ट्यून किया गया है। यह E20 पेट्रोल पर चलने में सक्षम है और OBD-2 अनुरूप है।

कंपनी का दावा है कि बाइक सिर्फ 4.5 सेकेंड में 0-60kmph की स्पीड पकड़ लेती है। माइलेज भी शानदार है, शहर में 45kmpl और हाईवे पर 50kmpl से ऊपर मिलेगा। तीन राइडिंग मोड्स में रेन मोड सेफ्टी बढ़ाता है, जबकि स्पोर्ट मोड हाई परफॉर्मेंस देता है। इसकी टॉप स्पीड 115kmph के आसपास है।

नए फीचर्स में हीरो ग्लैमर X125 जैसा नया कलर एलसीडी इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, जो स्पीड, फ्यूल लेवल, गियर पोजिशन और ट्रिप मीटर्स जैसी जानकारी दिखाता है।

भारतीय बाजार में हीरो एक्सट्रीम 160R कॉम्बैट एडिशन का मुकाबला सीधे TVS अपाचे RTR 160 4V (₹1.33 लाख) और बजाज पल्सर NS160 (₹1.23 लाख) जैसी लोकप्रिय बाइकों से होगा।

