Hero Xtreme 160R 4V: हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने अपनी Xtreme 160R 4V लाइन-अप को बढ़ाते हुए एक नया टॉप-एंड वैरिएंट आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है। यह नई बाइक भारत में पहली बार 160cc क्लास में क्रूज कंट्रोल (Cruise Control) फीचर के साथ आई है।

इस बाइक का दिल्ली एक्स-शोरूम प्राइस ₹1.34 लाख है, जो स्टैंडर्ड वर्जन से लगभग ₹4,400 अधिक है। इस नए मॉडल में मैकेनिकल पैकेज को बदले बिना कई नए फीचर जोड़े गए हैं।

नया लुक और डिज़ाइन

Xtreme 160R 4V क्रूज कंट्रोल वैरिएंट में सबसे खास बदलाव इसकी रीडिजाइन की गई एलईडी हेडलाइट है, जिसे बड़ी Xtreme 250R से प्रेरित होकर बनाया गया है। यह तेज और अधिक आक्रामक फ्रंट लुक, एक नए कलर पैलेट के साथ आता है। बाइक में तीन डुअल-टोन शेड्स: केवलर ब्राउन, मैट स्लेट ब्लैक और नियो शूटिंग स्टार के साथ-साथ एक एक्सक्लूसिव कॉम्बैट एडिशन भी पेश किया गया है। कॉम्बैट एडिशन मैट ग्रे रंग में नियॉन हाइलाइट्स के साथ एक रग्ड और टैक्टिकल लुक देता है।

सेगमेंट में पहली बार 'राइड-बाय-वायर'

हीरो ने इस नए वैरिएंट में ऐसी तकनीक दी है जो इस डिस्प्लेसमेंट लेवल पर पहले कभी नहीं देखी गई। एक राइड-बाय-वायर (Ride-by-Wire) थ्रॉटल सिस्टम इस अपडेट की रीढ़ है, जो क्रूज कंट्रोल को सक्षम बनाता है और रोजमर्रा की सवारी में प्रीमियम, बड़ी बाइक जैसा अनुभव देता है।

भले ही 160cc की कम्यूटर-स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल पर क्रूज कंट्रोल महंगा लग सकता है, लेकिन इसका शामिल होना फीचर रेस में हीरो को अपने कंपीटिटर से आगे रखता है।

राइड-बाय-वायर सेटअप तीन राइडिंग मोड - रेन (Rain), रोड (Road) और स्पोर्ट (Sport) को भी अनलॉक करता है।

इंजन और परफॉर्मेंस

मोटरसाइकिल स्टैंडर्ड Xtreme 160R 4V के बुनियादी तत्वों को बरकरार रखती है। पावर 163.2cc, एयर- और ऑयल-कूल्ड, 4-वाल्व सिंगल-सिलेंडर इंजन से मिलती है। यह इंजन 8,500rpm पर 16.9bhp की पावर और 6,500rpm पर 14.6Nm का टॉर्क पैदा करता है।

मोटर को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, और हीरो का दावा है कि यह 4.5 सेकंड में 0 से 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है।

इन बाइक्स के साथ कंपीटिशन

₹1.34 लाख की कीमत पर, Xtreme 160R 4V का क्रूज-कंट्रोल वैरिएंट रेंज में सबसे ऊपर है। यह हीरो के TVS Apache RTR 160 4V, KTM 160 Duke और Bajaj Pulsar N160 से कंपीटिशन करेगी।