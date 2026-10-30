Hero Destini 110 Classique Edition: हीरो ने लॉन्च किया नया स्कूटर, कीमत सिर्फ ₹76,400, जानें फीचर्स और क्या है खास

हीरो मोटोकॉर्प ने त्योहारों के सीजन में अपने ग्राहकों के लिए एक नया स्कूटर पेश किया है। कंपनी ने डेस्टिनी 110 का नया क्लासिक एडिशन लॉन्च किया है, जिसमें पुराने जमाने के स्टाइल के साथ मॉडर्न लुक देने की कोशिश की गई है। यह स्कूटर खासतौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो रोजाना इस्तेमाल के लिए आरामदायक और अच्छे लुक वाला स्कूटर चाहते हैं। आइए जानते हैं इसकी कीमत, नए कलर, डिजाइन, फीचर्स और इंजन से जुड़ी पूरी जानकारी।

advertisement

कितनी है नए स्कूटर की कीमत?

हीरो मोटोकॉर्प ने डेस्टिनी 110 क्लासिक एडिशन को भारत में 76,400 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया है। यह दिल्ली की एक्स-शोरूम कीमत है। कंपनी ने इसे त्योहारों के मौके पर स्पेशल एडिशन के तौर पर पेश किया है। यह स्कूटर देशभर में हीरो की डीलरशिप पर उपलब्ध है। कंपनी ने सितंबर 2025 में डेस्टिनी 110 लॉन्च किया था। इसे खासतौर पर फैमिली के इस्तेमाल, आराम और बेहतर माइलेज को ध्यान में रखकर बनाया गया था।

नए कलर और डिजाइन में क्या खास?

नए क्लासिक एडिशन में दो डुअल-टोन कलर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला मैट गोल्डफिश सिल्वर और लाइट इंडस्ट्रियल ग्रे है, जिसमें ब्राउन इनर पैनल मिलते हैं। दूसरा मैट एरीज ब्राउन है, जिसमें ब्लैक इनर पैनल दिए गए हैं। दोनों कलर में फ्रंट हैंडल कवर और साइड पैनल पर नई स्ट्राइप्स लगाई गई हैं। इसके अलावा मैचिंग मिरर, सीट, 3D क्लासिक एडिशन बैज और रिम टेप भी दिया गया है। हालांकि, स्कूटर के बेसिक डिजाइन और मैकेनिकल पार्ट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

आराम और स्टोरेज के लिए क्या मिलेगा?

डेस्टिनी 110 क्लासिक एडिशन में 785mm लंबी सीट दी गई है। कंपनी का दावा है कि यह अपने सेगमेंट की सबसे लंबी सीट है। इसमें पैर रखने के लिए भी काफी जगह मिलती है। स्कूटर में आगे और पीछे 12 इंच के व्हील दिए गए हैं। पीछे 100/80-12 साइज का चौड़ा टायर मिलता है। सामान रखने के लिए सीट के नीचे 19 लीटर स्टोरेज, आगे स्टोरेज कंपार्टमेंट, मोबाइल चार्जिंग की सुविधा और बूट लैंप दिया गया है।

इंजन और दूसरे फीचर्स कैसे हैं?

इस स्कूटर में स्टैंडर्ड डेस्टिनी 110 वाला ही 110cc इंजन दिया गया है। बेहतर माइलेज के लिए हीरो की i3S यानी आइडल स्टॉप-स्टार्ट सिस्टम टेक्नोलॉजी मिलती है। इसके अलावा डिजिटल-एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अलॉय व्हील और क्रोम डिटेलिंग दी गई है। लाइटिंग के लिए LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, LED टेल लैंप और पोजिशन लैंप मिलते हैं। इस तरह कंपनी ने इंजन में बदलाव करने के बजाय नए लुक और कलर पर ज्यादा ध्यान दिया है।