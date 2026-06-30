अब नहीं रहेगी 200 लीटर की सीमा! 1 जुलाई से पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर लगी रोक हटाने का ऐलान

पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर जो रोक लगाई गई थी, उसे अब हटा लिया गया है। सरकार ने कहा है कि 1 जुलाई 2026 से पेट्रोल पंपों पर पहले की तरह सामान्य तरीके से ईंधन मिलना शुरू हो जाएगा।

सरकार ने 12 जून 2026 को ईंधन सप्लाई को लेकर कुछ नियम बनाए थे। उस समय दुनिया भर में तेल के दाम बढ़ रहे थे, लेकिन सरकार ने देश में पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ने दिए और उन्हें वही बनाए रखा। advertisement

इसके कारण:

आम लोगों और बड़े खरीदने वालों के दामों में फर्क बढ़ गया था।

कुछ बड़ी कंपनियाँ और बड़े लोग भी आम पेट्रोल पंप से तेल लेने लगे थे।

इससे तेल जमा करने, गड़बड़ी और गलत तरीके से बेचने का डर बढ़ गया था।

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इसको ठीक करने के लिए सरकार ने कुछ समय के लिए ये किया था:

पेट्रोल पंप से एक गाड़ी एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 200 लीटर डीजल ले सकती थी।

और बड़ी कंपनियों और संस्थानों को खास पंपों से ही तेल लेने को कहा गया था।

अब पेट्रोल और डीजल की सप्लाई देखकर सरकार ने तय किया है कि अब ये रोक जरूरी नहीं है।

मंत्रालय ने कहा है:

देश में पेट्रोल और डीजल की कमी नहीं है।

तेल की सप्लाई अब ठीक हो गई है और पहले जैसी चल रही है।