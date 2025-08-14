scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsऑटो₹3,000 में सालभर का टोल फ्री सफर, 15 अगस्त से शुरू होगा FASTag Annual Pass; ऑनलाइन खरीद के लिए फॉलो करें ये स्टेप

₹3,000 में सालभर का टोल फ्री सफर, 15 अगस्त से शुरू होगा FASTag Annual Pass; ऑनलाइन खरीद के लिए फॉलो करें ये स्टेप

FASTag Annual Pass 15 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगा। आर्टिकल में जानते हैं कि ऑनलाइन फास्टैग पास कैसे खरीदें।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
Delhi,UPDATED: Aug 14, 2025 11:28 IST
FASTag Annual Pass

अगर आप अक्सर नेशनल हाईवे (National Highway) और एक्सप्रेसवे (Expressway) पर सफर करते हैं, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की यह नई सुविधा आपके बहुत काम आने वाली है। मंत्रालय ने जून 2025 में FASTag Annual Pass का एलान किया था, जो अब 15 अगस्त 2025 से लागू होने जा रही है। इस पास की मदद से नॉन-कमर्शियल कार, जीप और वैन के मालिक बिना बार-बार टोल कटने की झंझट के सफर कर सकेंगे।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

क्या है FASTag Annual Pass?

FASTag Annual Pass एक तरह का प्रीपेड सालाना टोल पास है। इसकी कीमत सिर्फ ₹3,000 है। इसके जरिए आप या तो पूरे एक साल तक या फिर अधिकतम 200 टोल क्रॉसिंग तक सफर कर सकते हैं। अगर 200 टोल क्रॉसिंग एक साल से पहले पूरी हो जाती हैं, तो पास खत्म हो जाएगा और आपको नया पास लेना होगा।

यह पास सिर्फ NHAI और सड़क परिवहन मंत्रालय के तहत आने वाले नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर ही वैलिड होगा। पास को वाहन और उससे जुड़े FASTag के वेरिफिकेशन के बाद एक्टिवेट किया जाएगा। जिनके पास पहले से FASTag है, उन्हें नया FASTag खरीदने की जरूरत नहीं होगी।

कैसे मिलेगा FASTag Annual Pass?

इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (IHMCL) ने बताया है कि यह पास मौजूदा FASTag पर ही एक्टिवेट किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि FASTag सही तरीके से गाड़ी की विंडशील्ड पर लगा हो, वैध व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) से लिंक हो और ब्लैकलिस्टेड न हो।

फास्टैग एनुअल पास लेने के लिए नीचे दिए गए स्टेप को फोलो करें।

स्टेप 1: अपने मोबाइल में Rajmarg Yatra App इंस्टॉल करें या NHAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) और FASTag ID डालकर लॉगिन करें।

स्टेप 3: अब Annual Pass का ऑप्शन चुनें।

स्टेप 4: इसके बाद ₹3,000 का पेमेंट UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से करें।

स्टेप 5: पेमेंट और वेरिफिकेशन के बाद पास आपके मौजूदा FASTag से लिंक हो जाएगा।

इस पास के आने से बार-बार टोल बूथ पर रुककर पेमेंट करने या FASTag से कटने वाली अलग-अलग एंट्रीज के झंझट से छुटकारा मिलेगा। यह खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा, जो रोजाना या बार-बार लंबी दूरी तय करते हैं।

Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Aug 14, 2025