Expressway पर 120 की स्पीड से चलाने पर नहीं कटेगा चालान! गडकरी ने बताया 20% छूट का नियम, जानें पूरा गणित

देश में एक्सप्रेसवे पर तेज स्पीड से कार चलाने वालों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्पीड लिमिट और चालान को लेकर अहम बयान दिया है। इससे उन लोगों को राहत मिल सकती है, जिन्हें तय स्पीड के आसपास कार चलाने पर भी चालान के नोटिस मिल रहे हैं। आइए समझते हैं कि गडकरी ने क्या कहा, 20% की छूट का गणित क्या है और यह नियम कब लागू होगा।

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120 की स्पीड तक नहीं आएगा नोटिस?

नितिन गडकरी ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) के एक कार्यक्रम में कहा कि एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से चलने वालों को चालान का नोटिस नहीं भेजा जाना चाहिए। PTI के मुताबिक, गडकरी ने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 120 की स्पीड से 20% ज्यादा चलने वालों को भी छूट मिलनी चाहिए। इससे ज्यादा स्पीड होने पर चालान काटा जाए।

20% की छूट का क्या है गणित?

गडकरी के बयान के मुताबिक, अगर एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसमें 20% की छूट का मतलब 24 किलोमीटर प्रति घंटा अतिरिक्त स्पीड है। यानी कुल स्पीड 144 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। उनके बताए फॉर्मूले के हिसाब से 144 से ज्यादा स्पीड होने पर चालान काटा जा सकता है। हालांकि, यह अभी सभी एक्सप्रेसवे पर लागू कानूनी छूट नहीं है।

क्या हर एक्सप्रेसवे पर मिलेगी छूट?

ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश के सभी एक्सप्रेसवे पर एक जैसी स्पीड लिमिट नहीं होती। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे रास्तों पर अलग-अलग हिस्सों में स्पीड लिमिट 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। इसके अलावा कार और दूसरी गाड़ियों के लिए भी नियम अलग हो सकते हैं। इसलिए सड़क पर लगे स्पीड लिमिट के बोर्ड को ही ध्यान में रखना जरूरी है।

100 की स्पीड लिमिट पर क्या होगा?

अगर किसी एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो गडकरी के बताए 20% वाले फॉर्मूले के हिसाब से यह 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इससे ज्यादा स्पीड पर चालान लग सकता है। हालांकि, इस फॉर्मूले को अभी कानूनी नियम मानकर तेज स्पीड से गाड़ी चलाना सही नहीं होगा।

AI से होगी ट्रैफिक की निगरानी

गडकरी ने कार्यक्रम में हाईवे पर ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने इंडस्ट्री से AI आधारित एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) अपनाने की अपील की। इसका मकसद हाईवे पर सुरक्षा बढ़ाना, ट्रैफिक नियमों का पालन कराना और बिना जरूरत चालान के नोटिस भेजने की समस्या कम करना है।

नया नियम कब से लागू होगा?

गडकरी के बयान के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब 144 किलोमीटर प्रति घंटा तक चालान नहीं कटेगा? फिलहाल ऐसा मानना सही नहीं होगा। उनके निर्देश को सभी एक्सप्रेसवे पर लागू कानूनी छूट बनाने के लिए आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन या स्पीड लिमिट के नियमों में बदलाव जरूरी होगा। तब तक ड्राइवरों को सड़क पर तय स्पीड लिमिट का पालन करना चाहिए।