EV Tyres Explained: इलेक्ट्रिक कारों के टायर क्यों हैं अलग? गलत टायर से 15% तक घट सकती है रेंज, कीमत में भी हजारों का फर्क

पेट्रोल-डीजल और इलेक्ट्रिक कारों के टायर देखने में लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन इनके डिजाइन और टेक्नोलॉजी में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। इलेक्ट्रिक कारों में भारी बैटरी, तुरंत मिलने वाला टॉर्क और बेहतर ड्राइविंग रेंज की जरूरत के कारण टायरों को अलग तरीके से तैयार किया जाता है। ऐसे में सवाल है कि क्या इलेक्ट्रिक कार में सामान्य टायर लगाया जा सकता है? क्या इससे कार की रेंज कम हो जाएगी और भारत में ईवी टायर खरीदने के लिए कितने ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं? आइए विस्तार से समझते हैं।

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1. इलेक्ट्रिक कारों के लिए अलग टायर क्यों बनाए जाते हैं?

इलेक्ट्रिक कारों में इस्तेमाल होने वाले टायरों को आमतौर पर ईवी-ऑप्टिमाइज्ड टायर कहा जाता है। इन्हें तीन प्रमुख चुनौतियों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है। पहली चुनौती बैटरी के कारण बढ़ने वाला वजन है। दूसरी इलेक्ट्रिक मोटर से तुरंत मिलने वाला टॉर्क और तीसरी कम से कम ऊर्जा खर्च करके ज्यादा दूरी तय करना है।

सामान्य कारों के टायरों में ग्रिप, आराम, कीमत और टायर की उम्र के बीच संतुलन रखा जाता है। वहीं ईवी टायरों में इन खूबियों के साथ ऊर्जा की बचत और केबिन में कम शोर पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है।

हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर इलेक्ट्रिक कार के लिए अलग ब्रांड या ईवी मार्किंग वाला टायर खरीदना अनिवार्य है। कई सामान्य टायर भी इलेक्ट्रिक कारों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, बशर्ते वे वाहन निर्माता की निर्धारित तकनीकी जरूरतों को पूरा करते हों।

2. ईवी टायर कार की रेंज कैसे बढ़ाते हैं?

Credit: Vinfastauto.com

टायर जब सड़क पर घूमता है, तो उसका रबर लगातार दबता है और फिर अपनी पुरानी स्थिति में लौटता है। इस प्रक्रिया में कुछ ऊर्जा गर्मी के रूप में बर्बाद होती है। इसे रोलिंग रेजिस्टेंस कहते हैं।

ईवी टायरों में कम रोलिंग रेजिस्टेंस वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए खास रबर कंपाउंड, सिलिका और बेहतर ट्रेड डिजाइन का उपयोग होता है। इससे टायर के घूमने में कम ऊर्जा खर्च होती है।

अलग-अलग परीक्षणों और निर्माता के दावों में सामान्य टायरों के मुकाबले ईवी-ऑप्टिमाइज्ड लो-रोलिंग-रेजिस्टेंस टायरों से लगभग 5–15% तक रेंज का अंतर बताया गया है। कई नियंत्रित तुलनाओं में यह अंतर करीब 5–7% रहता है। हालांकि, यह हर कार पर मिलने वाला निश्चित फायदा नहीं है।

3. भारी बैटरी का वजन संभालने के लिए मजबूत टायर

इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी काफी भारी होती है। इस कारण समान आकार की पेट्रोल कार के मुकाबले इलेक्ट्रिक कार का कुल वजन ज्यादा हो सकता है।

अतिरिक्त वजन संभालने के लिए कई ईवी टायरों में मजबूत साइडवॉल, विशेष बेल्ट और नायलॉन या अरामिड जैसे मजबूती देने वाले मटेरियल इस्तेमाल किए जाते हैं।

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टायर की लोड क्षमता समझने के लिए तीन श्रेणियां महत्वपूर्ण हैं।

साल 2021 में यूरोपियन टायर एंड रिम टेक्निकल ऑर्गनाइजेशन ने HL श्रेणी पेश की थी। समान साइज और संदर्भ दबाव पर HL टायर की भार क्षमता SL से लगभग 23% और XL से करीब 11% अधिक हो सकती है।

यदि कार निर्माता ने HL टायर निर्धारित किया है, तो केवल साइज समान होने के आधार पर XL टायर लगाना सही नहीं होगा। टायर बदलने से पहले वाहन के निर्धारित लोड इंडेक्स, लोड श्रेणी और अन्य स्पेसिफिकेशन की जांच जरूरी है।

4. इलेक्ट्रिक कारों के टायर जल्दी क्यों घिस सकते हैं?

Credit: Hankooktire.com

पेट्रोल या डीजल इंजन के मुकाबले इलेक्ट्रिक मोटर बहुत तेजी से टॉर्क दे सकती है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेटर दबाते ही पहियों तक ताकत पहुंच जाती है।

ज्यादा वजन और तेज एक्सेलरेशन की वजह से टायरों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। इससे टायर जल्दी घिसने की संभावना बढ़ती है।

ईवी टायरों में ऐसे रबर कंपाउंड और ट्रेड डिजाइन इस्तेमाल किए जाते हैं, जो इस दबाव को संभालने और टायर की उम्र बढ़ाने में मदद करते हैं। हालांकि, टायर कितनी जल्दी घिसेगा, यह ड्राइविंग स्टाइल, व्हील अलाइनमेंट, सड़क और टायर प्रेशर पर भी निर्भर करता है।

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5. इलेक्ट्रिक कारों के टायर आवाज कम कैसे करते हैं?

इलेक्ट्रिक कारों में इंजन का शोर नहीं होता। इसलिए सड़क और टायर से आने वाली आवाज केबिन में ज्यादा सुनाई दे सकती है।

इस समस्या को कम करने के लिए कई प्रीमियम ईवी टायरों में अंदर की तरफ खास अकॉस्टिक फोम लगाया जाता है। साथ ही ट्रेड पैटर्न को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि सड़क से आने वाला शोर कम हो।

यह सुविधा सभी ईवी टायरों में नहीं होती। कुछ सामान्य प्रीमियम टायरों में भी नॉइज कम करने की टेक्नोलॉजी मिलती है।

6. भारत में 19 इंच के सामान्य और ईवी टायर की कीमत कितनी है?

भारत में इलेक्ट्रिक कारों की संख्या बढ़ने के साथ इनके टायरों की मांग भी बढ़ रही है। हालांकि, ईवी के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए टायर हर दुकान पर उपलब्ध नहीं होते। कई कंपनियां ऐसे टायर भी बेचती हैं, जिन्हें पेट्रोल-डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों तरह की कारों में इस्तेमाल किया जा सकता है।

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उदाहरण के लिए, 235/55 R19 साइज में अपोलो एप्टेरा एचटी2 और मिशेलिन पायलट स्पोर्ट 4 एसयूवी की कीमतों में अंतर देखा जा सकता है।

अपोलो की कीमत एक भारतीय ऑनलाइन रिटेलर की लिस्टिंग पर आधारित है, जबकि मिशेलिन की कीमत कंपनी की सुझाई गई शुरुआती कीमत है।

इस उदाहरण में चार टायर खरीदने पर अंतर करीब ₹27,700 बनता है। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है। मिशेलिन पायलट स्पोर्ट 4 एसयूवी एक प्रीमियम परफॉर्मेंस टायर है, जिसे कंपनी इलेक्ट्रिक कारों के लिए भी उपयुक्त बताती है। यह पूरी तरह समर्पित ईवी लो-रोलिंग-रेजिस्टेंस टायर नहीं है। इसलिए कीमत का पूरा अंतर केवल ईवी टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं माना जा सकता।

7. सामान्य और ईवी टायर में क्या अंतर है?

इसके अलावा कॉन्टिनेंटल, गुडइयर, योकोहामा और नोकियन जैसी कंपनियां भी इलेक्ट्रिक कारों के अनुकूल टायर उपलब्ध कराती हैं। हालांकि, इनके सभी मॉडल और साइज भारत में उपलब्ध हों, यह जरूरी नहीं है।

8. कौन-कौन सी कंपनियां बनाती हैं इलेक्ट्रिक कारों के टायर?

9. क्या इलेक्ट्रिक कार में सामान्य टायर लगा सकते हैं?

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इसका जवाब हां है, लेकिन कुछ जरूरी शर्तों के साथ।

यदि सामान्य टायर का पूरा साइज, लोड इंडेक्स, स्पीड रेटिंग, लोड श्रेणी और अन्य जरूरी स्पेसिफिकेशन कार निर्माता की सिफारिशों के अनुरूप हैं, तो वह इलेक्ट्रिक कार में इस्तेमाल किया जा सकता है।

लेकिन सिर्फ 19 इंच लिखा होने का मतलब यह नहीं है कि वह टायर हर 19 इंच व्हील वाली इलेक्ट्रिक कार के लिए सही है। गलत टायर लगाने से सुरक्षा, हैंडलिंग, घिसावट और ड्राइविंग रेंज प्रभावित हो सकती है।

टायर में हवा का दबाव भी कार निर्माता की निर्धारित सीमा के अनुसार ही रखना चाहिए। सभी इलेक्ट्रिक कारों में 40 पीएसआई या उससे ज्यादा दबाव जरूरी नहीं होता।

10. क्या महंगे ईवी टायर खरीदना फायदेमंद है?

अगर आपकी प्राथमिकता ज्यादा ड्राइविंग रेंज, कम शोर और बेहतर ऊर्जा दक्षता है, तो उपयुक्त ईवी-ऑप्टिमाइज्ड टायर खरीदना फायदेमंद हो सकता है।

लेकिन केवल ईवी लेबल देखकर महंगा टायर खरीदना सही फैसला नहीं होगा। कुछ सामान्य श्रेणी के प्रीमियम टायर भी इलेक्ट्रिक कारों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं।

निष्कर्ष: इलेक्ट्रिक कार के लिए सबसे अच्छा टायर वह है जो वाहन निर्माता की निर्धारित सुरक्षा और लोड संबंधी जरूरतें पूरी करे और आपकी ड्राइविंग परिस्थितियों के मुताबिक ग्रिप, रेंज, आराम तथा कीमत के बीच सही संतुलन दे।