Dharmendra Car Collection: बॉलीवुड के ‘ही-मैन’ के नाम से जानें जाने वाले धमेंद्र (Dharmendra) का आज मुंबई में निधन हो गया। वो अब भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके लाइफस्टाइल को हमेशा याद किया जाएगा। धमेंद्र को कारों का काफी शौक था और उनके पास कई लक्जरी कारें भी थीं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

धर्मेंद्र के पास Porsche Cayenne से लेकर Mercedes SL500 तक कई प्रीमियम गाड़ियां थीं। हालांकि आज हम आपको दिग्गज अभिनेता की पहली कार के बारे में बताएंगे जिसके बारे में उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया था। चलिए जानते हैं उनकी पहली कार कौन सी थी और वो उन्होंने कितने रुपये में खरीदी थी।

पहली कार कौन सी थी और कितने रुपये की थी?

धमेंद्र ने 1960 में फिल्मों में कदम रखा और उसी साल अपनी पहली कार खरीदी। उनके आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट aapkadharm पर 11 अक्टूबर 2021 को पोस्ट की गई एक वीडियो में उन्होंने बताया कि उनकी पहली कार Fiat 1100 थी।

इस पोस्ट में धर्मेंद्र ने लिखा था "दोस्तों, Fiat मेरी पहली कार थी, मेरी प्यारी बच्ची... स्ट्रगल करने वाले व्यक्ति के लिए ये ईश्वर का आशीर्वाद।” वीडियो में धमेंद्र बताते हैं कि उन्होंने यह कार 18,000 रुपये में खरीदी थी जो उस समय के हिसाब से एक बड़ी रकम थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी पहली कार Fiat 1100 मॉडल थी। इसमें 1.1-लीटर ओवरहेड वॉल्व इंजन दिया गया था, जो 35.5 bhp की पावर देता था। कार 4-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती थी और इसकी टॉप स्पीड 150 km/h बताई गई थी। उस दौर में यह कार न सिर्फ स्टाइल बल्कि परफॉर्मेंस के लिए भी जानी जाती थी, और नई-नई सफलता पाने वाले युवा धमेंद्र के लिए यह एक खास उपलब्धि थी।

इसके बाद उनके गैराज में कई हाई-एंड मॉडल्स शामिल हुए- जिनमें Porsche Cayenne, Audi A8, Land Rover Range Rover, Mercedes-Benz S-Class और Mercedes SL500 जैसे फ्लैगशिप नाम शामिल हैं।

धमेंद्र की यह कार कलेक्शन न सिर्फ उनकी सफलता का प्रतीक था, बल्कि ऑटोमोबाइल्स के प्रति उनके प्रेम को भी दर्शाता था। Fiat 1100 से शुरू हुई यह यात्रा बाद में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे शानदार कार कलेक्शनों में से एक बन गई।