Delhi Vehicle Ban: 1 नवंबर से दिल्ली में इन गाड़ियों की एंट्री बंद, कहीं आपकी कार भी तो नहीं बैन?

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार 1 नवंबर 2026 से गाड़ियों की एंट्री को लेकर नए नियम लागू करने जा रही है। इन नियमों का असर खासतौर पर नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले लोगों पर पड़ेगा। कुछ गाड़ियों को दिल्ली में आने की इजाजत नहीं होगी, जबकि कई गाड़ियों को छूट मिलेगी। ऐसे में दिल्ली जाने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपकी गाड़ी पर नए नियम लागू होंगे या नहीं।

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1 नवंबर से किन गाड़ियों की एंट्री बंद?

दिल्ली सरकार के Environment Department ने 23 जून को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके मुताबिक, दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड ऐसी गाड़ियां जो BS6 Emission Norms को पूरा नहीं करतीं, उन्हें 1 नवंबर 2026 से दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी।

यह पाबंदी 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगी। इसका मतलब है कि दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियां, जो BS6 से नीचे के मानकों पर चलती हैं, दिल्ली में नहीं आ सकेंगी।

किन गाड़ियों को दिल्ली में मिलेगी एंट्री?

नए नियमों के तहत BS6 मानकों को पूरा करने वाली पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को दिल्ली में आने की इजाजत होगी। इसके अलावा CNG, Electric Vehicles और LNG से चलने वाली गाड़ियों को भी छूट मिलेगी।

इमरजेंसी सेवाओं और सरकारी विशेष ड्यूटी में लगी गाड़ियों के साथ नोटिफिकेशन में छूट पाने वाली दूसरी गाड़ियां भी दिल्ली में आ सकेंगी।

हालांकि, सिर्फ BS6 होना काफी नहीं है। गाड़ी के पास वैलिड Pollution Under Control Certificate होना भी जरूरी है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

बसों और ट्रकों के लिए क्या नियम?

दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाली डीजल बसों के लिए भी BS6 मानकों का पालन जरूरी होगा।

वहीं, जिन मालवाहक गाड़ियों की मंजिल दिल्ली नहीं है और वे सिर्फ यहां से होकर गुजरती हैं, उन्हें Eastern Peripheral Expressway, Western Peripheral Expressway या दूसरे तय बाईपास रास्तों का इस्तेमाल करना होगा।

इसके अलावा ट्रैक्टर और स्थानीय स्तर पर तैयार की गई जुगाड़ गाड़ियों की एंट्री पर भी पाबंदियां रहेंगी।

1 नवंबर से पार्किंग भी होगी महंगी

दिल्ली में 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक अधिकृत पार्किंग की फीस दोगुनी कर दी जाएगी। इसका मकसद प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल कम करना है।

हालांकि, Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) की अपनी और उसके द्वारा मैनेज की जाने वाली पार्किंग पर बढ़ी हुई फीस लागू नहीं होगी।

वाहन मालिकों को भेजे जा रहे SMS

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दिल्ली का Transport Department गाड़ी मालिकों को SMS भेजकर नए नियमों की जानकारी दे रहा है। मैसेज में बताया जा रहा है कि BS6 से नीचे की दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड गाड़ियों, बसों और मालवाहक गाड़ियों को दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी।

नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी हो सकती है। इसलिए दिल्ली आने से पहले गाड़ी के Emission Standards और PUCC की वैलिडिटी जरूर चेक कर लें।