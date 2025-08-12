Citroen C3X: सिट्रॉएन इंडिया ने अपनी “Citroen 2.0 - Shift Into the New” रणनीति के तहत नई C3X रेंज को लॉन्च किया है, जिसमें 15 नए फीचर्स और कई सेगमेंट-फर्स्ट टेक्नोलॉजी शामिल की गई हैं। कंपनी ने शुरुआती कीमत ₹5.25 लाख (एक्स-शोरूम) रखकर इसे अपने सेगमेंट की सबसे किफायती कॉम्पैक्ट SUV बना दिया है।

C3X में प्रॉक्सी-सेंस पैसिव एंट्री और पुश स्टार्ट, ऑटोमैटिक वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल विद स्पीड लिमिटर, और हेलो 360-डिग्री कैमरा (सात व्यूइंग मोड्स के साथ) शामिल हैं। लाइटिंग पैकेज में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स, DRLs, फुल LED सेटअप और LED इंटीरियर लाइट्स मिलती हैं। इसके अलावा ऑटो-डिमिंग IRVM और रियर USB Type-C फास्ट चार्जर भी जोड़ा गया है।

केबिन में मेट्रोपॉलिटन लेदरट रैप्ड इंस्ट्रूमेंट पैनल, 10.25-इंच Citroen Connect टचस्क्रीन (वायरलेस Android Auto/Apple CarPlay के साथ), और ट्रॉपिकलाइज्ड ऑटोमैटिक AC (14°C से नीचे कूलिंग क्षमता) दिया गया है।

सुरक्षा और परफॉर्मेंस

अब C3X में छह एयरबैग, ESP, ABS-EBD, हिल होल्ड असिस्ट, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और परिमेट्रिक अलार्म स्टैंडर्ड हैं। सिट्रॉएन का दावा है कि इसमें सेगमेंट-बेस्ट सस्पेंशन और 1,378 मिमी रियर शोल्डर रूम के साथ क्लास-लीडिंग केबिन स्पेस है। बूट कैपेसिटी 315 लीटर है।

इंजन विकल्प में 1.2L नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल (82bhp, 115Nm, 5-स्पीड MT) और 1.2L टर्बो पेट्रोल (100bhp, 190Nm, 6-स्पीड MT/AT) शामिल हैं। माइलेज 19.3 kmpl तक है और 0-100 kmph समय 10 सेकंड से कम है।

कीमतें (एक्स-शोरूम)

C3 Live NA MT – ₹5,25,000



C3 Feel NA MT – ₹6,23,000



C3 Feel (O) NA MT – ₹7,27,000



C3X Shine NA MT – ₹7,90,800



C3X Shine NA MT ड्यूल टोन – ₹8,05,800



C3X Shine Turbo MT – ₹9,10,800



C3X Shine Turbo AT – ₹9,89,800

(हेलो 360 कैमरा ₹25,000 एक्स्ट्रा, CNG किट ₹93,000)

सभी कार की बुकिंग शुरू हो चुकी है और डिलीवरी सितंबर के पहले हफ्ते से होगी। इसमें पांच मोनोटोन और दो ड्यूल-टोन एक्सटीरियर कलर, साथ ही तीन इंटीरियर थीम मिलेंगे।