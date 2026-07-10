Renault का भारत के लिए बड़ा प्लान 18 महीनों में कई नई कारों की एंट्री की तैयारी

Renault Plan: भारत में कार खरीदने वाले ग्राहक अब सिर्फ कम कीमत नहीं, बल्कि नए फीचर्स, बेहतर माइलेज और अलग-अलग तरह के इंजन विकल्प भी चाहते हैं। इसी बदलती मांग को देखते हुए Renault अपने भारतीय पोर्टफोलियो को बड़ा करने में जुटी है। कंपनी की कोशिश है कि हर तरह के ग्राहक के लिए कोई न कोई मॉडल मौजूद हो। तो अगले 18 महीनों के लिए Renault ने कितना बड़ा प्लान तैयार किया है?

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18 महीने में आएंगे 12 प्रोडक्ट्स

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Renault अगले 18 महीनों में भारत में 12 प्रोडक्ट्स लाने की तैयारी कर रही है। इनमें नई कारें, पुरानी कारों के बदले हुए मॉडल, छोटे बदलाव, लिमिटेड एडिशन और नए टेक फीचर्स शामिल होंगे।

Renault India के CEO स्टीफन डेबलेस ने कहा था कि कंपनी हर कुछ महीनों में कोई न कोई बड़ा ऐलान करेगी। यानी ग्राहकों को लगातार नए मॉडल और अपडेट देखने को मिल सकते हैं। इस पूरे प्लान की शुरुआत हाल में अपडेट हुई Renault Kwid से हुई है, लेकिन नई Kwid में आखिर क्या-क्या बदला है?

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नई Kwid में क्या बदला?

कंपनी ने हाल ही में Renault Kwid का नया अपडेट पेश किया है। इसमें बहुत बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन कार को नया ब्रांड लोगो और आसान वेरिएंट विकल्प मिले हैं।

अब Kwid सिर्फ दो वेरिएंट में मिलेगी। दोनों वेरिएंट में मैन्युअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया गया है, जिससे ग्राहकों के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडल चुनना आसान होगा। Renault ने Kiger और Triber के अपडेटेड मॉडल 2025 में लॉन्च किए थे।

अब सवाल है कि नई Duster का हाइब्रिड मॉडल भारत में कब आ सकता है?

फेस्टिव सीजन में आ सकती है Duster Hybrid

Renault ने इस साल की शुरुआत में नई Duster लॉन्च की थी, लेकिन इसका हाइब्रिड मॉडल अभी भारत में नहीं आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इसे इस साल के फेस्टिव सीजन में लॉन्च कर सकती है।

इसके अलावा कंपनी तीन लाइन वाली Duster पर भी काम कर रही है। यह कार उन लोगों के लिए होगी, जिन्हें परिवार के साथ सफर के लिए ज्यादा सीटों की जरूरत होती है। इसे ग्लोबल मार्केट में आने वाली Renault Bigster के आधार पर तैयार किया जा सकता है।

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हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च तारीख नहीं बताई है। लेकिन पेट्रोल और हाइब्रिड कारों के बाद Renault की इलेक्ट्रिक कार को लेकर क्या तैयारी है?

इलेक्ट्रिक Kwid लाने की तैयारी

Renault भारत में एक छोटी इलेक्ट्रिक कार लाने की तैयारी भी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक Kwid उतार सकती है। हालांकि, इसकी कीमत और यह कब लॉन्च होगी, इसे लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

लेकिन इलेक्ट्रिक कार के साथ Renault कौन-सी नई छोटी SUV लाने की तैयारी कर रही है?

Mini Duster के नाम से आएगी नई SUV

कंपनी एक नई छोटी SUV पर भी काम कर रही है, जिसे Mini Duster के नाम से दिखाया गया था। यह Renault Bridger Concept पर बनी हो सकती है और इसमें 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है।

इस SUV को Kiger के साथ बाजार में उतारा जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे अगले साल की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है।