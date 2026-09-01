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Newsऑटो1 सितंबर से महंगी हुईं Tata, Hyundai की कारें: ₹25,000 ज्यादा देने होंगे, त्योहारों से पहले बढ़ा खर्च

1 सितंबर से महंगी हुईं Tata, Hyundai की कारें: ₹25,000 ज्यादा देने होंगे, त्योहारों से पहले बढ़ा खर्च

1 सितंबर से कार खरीदना महंगा हो गया है। Tata Motors ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में ₹25 हजार तक बढ़ोतरी कर दी है, जबकि Hyundai ने भी दाम बढ़ाए हैं। बढ़ती लागत और महंगाई के बीच यह फैसला आया है। त्योहारी सीजन से पहले नई कार खरीदने वालों का बजट प्रभावित होगा।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Sep 1, 2026 10:36 IST
1 सितंबर से महंगी हुई कारें
1 सितंबर से महंगी हुई कारें

In Short

  • Tata Motors की कारें ₹25 हजार तक महंगी, 1 सितंबर 2026 से नई कीमतें लागू।
  • Hyundai ने भी बढ़ाए दाम, कंपनी ने कीमतों में 1% तक इजाफा किया।
  • त्योहारी सीजन से पहले ग्राहकों पर असर, नई कार खरीदने वालों को अब ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे।

सितंबर की शुरुआत कार खरीदने वालों के लिए बड़ा बदलाव लेकर आई है। 1 सितंबर 2026 से Tata Motors की कारों की कीमतों में बढ़ोतरी लागू हो गई है। कंपनी ने अपने सभी पैसेंजर व्हीकल मॉडल्स और वैरिएंट्स की कीमतों में 25 हजार रुपए तक का इजाफा किया है। ऐसे में जो ग्राहक नई कार या SUV खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अब पहले से ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे।

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Tata Cars Price Hike 2026: Car Prices To Increase By Up To Rs 25,000 From September 1

क्यों बढ़ी कारों की कीमत?

Tata Motors ने कीमत बढ़ाने के पीछे बढ़ती लागत को मुख्य वजह बताया है। कंपनी के मुताबिक कच्चे माल यानी कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी, उत्पादन खर्च और महंगाई के दबाव के कारण यह फैसला लिया गया है।

ऑटो कंपनियों पर स्टील, एल्युमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और अन्य जरूरी सामान की बढ़ती लागत का असर पड़ रहा है। कंपनियां लंबे समय से बढ़े हुए खर्च को संभाल रही थीं, लेकिन अब इसका कुछ हिस्सा ग्राहकों तक पहुंचाया जा रहा है।

किन ग्राहकों पर पड़ेगा असर?

इस कीमत बढ़ोतरी का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो सितंबर से Tata की नई कार खरीदेंगे। हालांकि कीमत में बढ़ोतरी हर मॉडल और वैरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होगी।

Tata Tiago, Punch, Nexon, Curvv, Harrier और Safari जैसे लोकप्रिय मॉडल खरीदने वाले ग्राहकों को नई कीमतों के अनुसार ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। वहीं कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल्स पर भी कीमत बढ़ोतरी का असर देखने को मिलेगा।

जो ग्राहक पहले से कार खरीदने की योजना बना रहे थे और जिनकी बुकिंग अभी पूरी नहीं हुई है, उन्हें नई कीमतों के हिसाब से भुगतान करना पड़ सकता है।

त्योहारी सीजन से पहले बढ़ा खरीदारी का खर्च

कार बाजार के लिए सितंबर से नवंबर तक का समय बेहद अहम माना जाता है। गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, धनतेरस और दिवाली जैसे त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में ग्राहक नई गाड़ियां खरीदते हैं।

आमतौर पर इस समय कंपनियां डिस्काउंट और ऑफर्स के जरिए ग्राहकों को आकर्षित करती हैं, लेकिन इस बार खरीदारों को बढ़ी हुई कीमतों का सामना करना पड़ेगा। कुछ ग्राहक कीमत बढ़ने से पहले अपनी खरीदारी पूरी करने की कोशिश कर सकते हैं।

Hyundai ने भी बढ़ाए कारों के दाम

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Tata Motors के अलावा Hyundai Motor India ने भी 1 सितंबर से अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की है। कंपनी ने कीमतों में 1 फीसदी तक इजाफा किया है।

ऑटो कंपनियों का कहना है कि बढ़ती उत्पादन लागत और महंगाई के दबाव के कारण कीमतों में बदलाव जरूरी हो गया है। अब त्योहारी सीजन में बढ़ी कीमतों के बीच कंपनियों की नजर बिक्री पर रहेगी और देखना होगा कि ग्राहक इस बढ़ोतरी को किस तरह लेते हैं।

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Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 1, 2026