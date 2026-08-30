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NewsऑटोSkoda Kylaq जैसा कमाल करेगी Volkswagen? नई Sub 4 Metre SUV से भारत में बिक्री बढ़ाने की तैयारी

Skoda Kylaq जैसा कमाल करेगी Volkswagen? नई Sub 4 Metre SUV से भारत में बिक्री बढ़ाने की तैयारी

Volkswagen 2027 में नई Sub 4 Metre SUV के साथ भारत के सबसे बड़े कार सेगमेंट में उतरने की तैयारी कर रही है। Skoda Kylaq की सफलता ने इस फॉर्मूले को मजबूत किया है। अब नजर इस पर है कि क्या Volkswagen भी इसी प्लेटफॉर्म और सही कीमत से अपनी बिक्री तेजी से बढ़ा पाएगी।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 30, 2026 13:10 IST
Skoda Kylaq की राह पर Volkswagen, क्या नई SUV बदल देगी भारत में बिक्री का खेल?
Skoda Kylaq की राह पर Volkswagen, क्या नई SUV बदल देगी भारत में बिक्री का खेल?

In Short

  • Volkswagen की नई Sub 4 Metre SUV के 2027 के त्योहारी सीजन के आसपास आने की उम्मीद है।
  • यह SUV Skoda Kylaq वाले MQB A0 IN Platform पर आधारित होगी।
  • Kylaq की सफलता के बाद Volkswagen भी 8 लाख से 13 लाख रुपये के आसपास कीमत रखकर volume बढ़ाने का दांव खेल सकती है।

भारत में छोटी SUV का बाजार तेजी से बढ़ा है और यही वजह है कि लगभग हर बड़ी कार कंपनी इस सेगमेंट पर ध्यान दे रही है। Tata Nexon, Maruti Brezza, Hyundai Venue, Kia Sonet और Mahindra XUV 3XO जैसी गाड़ियों की मजबूत पकड़ के बीच अब Volkswagen भी इस बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है।

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Volkswagen की नई Sub 4 Metre SUV के 2027 के त्योहारी सीजन के आसपास भारत में आने की उम्मीद है। यह SUV Skoda Kylaq पर आधारित होगी और कंपनी के लिए भारत में बिक्री बढ़ाने वाला एक अहम मॉडल बन सकती है।

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या Volkswagen भी वही कमाल कर पाएगी जो Skoda Kylaq ने भारत में किया है?

Skoda Kylaq ने बदल दी Skoda की बिक्री

skoda kylaq suv

Skoda Kylaq कंपनी के लिए भारत में एक बड़ा बदलाव लेकर आई है। साल 2025 में Skoda ने भारत में 72,665 गाड़ियां बेचीं और इनमें करीब 62 प्रतिशत बिक्री अकेले Kylaq से आई।

इससे साफ है कि Kylaq ने कंपनी की कुल बिक्री बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। इसकी सफलता के पीछे कम शुरुआती कीमत, मजबूत सुरक्षा, टर्बो पेट्रोल इंजन और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स जैसे कारण रहे।

Kylaq की बिक्री 2026 में भी मजबूत बनी हुई है। जुलाई 2026 में इसकी 3,727 यूनिट बिकीं। यही वजह है कि Volkswagen अब उसी फॉर्मूले को अपने ब्रांड के साथ आजमाना चाहती है।

Volkswagen के पास अभी इस सेगमेंट में कार नहीं

Volkswagen की मौजूदा कारों में Taigun और Virtus जैसे मॉडल हैं, लेकिन ये उन ग्राहकों के बजट से ऊपर चले जाते हैं जो कम कीमत में SUV खरीदना चाहते हैं। भारत में 8 लाख रुपये से 15 लाख रुपये के बीच SUV खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या काफी बड़ी है। लेकिन Volkswagen के पास अभी इस हिस्से में कोई मजबूत मॉडल मौजूद नहीं है।

नई Sub 4 Metre SUV इस कमी को दूर कर सकती है। इसके आने से Volkswagen पहली बार सीधे उन ग्राहकों तक पहुंच सकेगी जो अभी Nexon, Brezza, Venue, Sonet या Kylaq जैसी गाड़ियों पर विचार करते हैं।

Kylaq जैसा Platform लेकिन अलग डिजाइन

Volkswagen की नई SUV MQB A0 IN Platform पर बनाई जाएगी। इसी Platform का इस्तेमाल Skoda Kylaq, Volkswagen Taigun, Virtus, Skoda Kushaq और Slavia में भी किया जाता है।

Skoda to manage global development of Volkswagen's MQB A0 platform - Introduction | Autocar India

लेकिन यह केवल Kylaq पर Volkswagen का बैज लगाकर नहीं बेची जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई SUV का सामने और पीछे का डिजाइन अलग होगा। इसमें अलग ग्रिल, LED हेडलैंप, DRL, बंपर, अलॉय व्हील और टेललैंप डिजाइन मिलने की उम्मीद है।

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अंदर का केबिन भी Volkswagen की अपनी पहचान के साथ पेश किया जा सकता है। हालांकि कई हिस्से और तकनीक Kylaq के साथ साझा किए जाएंगे।

वही इंजन मिलने की उम्मीद

नई Volkswagen SUV में Kylaq वाला 1.0 लीटर तीन सिलेंडर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है।

यह इंजन करीब 115 PS की ताकत और 178 Nm का टॉर्क देता है।

इसके साथ 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलने की संभावना है। वहीं ऑटोमैटिक मॉडल में 8 स्पीड गियरबॉक्स दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह Kylaq से एक बड़ा फर्क बन सकता है।

Volkswagen के लिए सबसे अहम बात इस SUV की कीमत होगी।

नई कार को पूरी तरह नए Platform पर तैयार नहीं किया जा रहा है। MQB A0 IN Platform और सप्लायर नेटवर्क पहले से मौजूद हैं। इससे कंपनी को नई कार तैयार करने की लागत कम रखने में मदद मिलेगी।

इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 275 करोड़ रुपये बताई जा रही है। नई SUV की कीमत करीब 8 लाख रुपये से 13 लाख रुपये एक्स शोरूम के बीच हो सकती है। अगर कंपनी इसी दायरे में इसे लॉन्च करती है तो Volkswagen सीधे भारत के सबसे ज्यादा बिकने वाले SUV सेगमेंट में उतर जाएगी।

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Volkswagen के लिए Skoda Kylaq जैसी सफलता दोहराना आसान नहीं होगा। जुलाई 2026 में Maruti Fronx की 19,473 यूनिट, Tata Nexon की 17,471 यूनिट, Maruti Brezza की 12,055 यूनिट और Hyundai Venue की 11,095 यूनिट बिकीं। इसके मुकाबले Kylaq की बिक्री 3,727 यूनिट रही।

इससे साफ है कि Kylaq ने Skoda की बिक्री जरूर बढ़ाई है लेकिन इस सेगमेंट के बड़े खिलाड़ियों से मुकाबला अभी भी काफी मुश्किल है। Volkswagen को सिर्फ अपने ब्रांड और जर्मन इंजीनियरिंग के भरोसे नहीं रहना होगा। उसे कीमत, फीचर्स, सर्विस नेटवर्क और कार चलाने की कुल लागत पर भी ध्यान देना होगा।

क्या Volkswagen की बिक्री दोगुनी हो सकती है?

नई Sub 4 Metre SUV Volkswagen की भारत में बिक्री बढ़ाने का सबसे बड़ा मौका बन सकती है। Skoda Kylaq ने पहले ही दिखा दिया है कि सही कीमत, मजबूत फीचर्स और ज्यादा लोकल पार्ट्स के इस्तेमाल से किसी यूरोपीय ब्रांड की बिक्री तेजी से बढ़ सकती है।

अगर Volkswagen भी इसी फॉर्मूले को अपनाती है और SUV को सही कीमत पर उतारती है तो कंपनी की बिक्री में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि बिक्री दोगुनी होगी या नहीं यह अभी कहना जल्दबाजी होगी। इसका जवाब 2027 में लॉन्च के बाद ही मिलेगा।

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फिर भी इतना साफ है कि यह SUV Volkswagen के लिए सिर्फ एक नई कार नहीं होगी बल्कि भारत में ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने का सबसे बड़ा दांव होगी।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 30, 2026