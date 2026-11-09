Toyota Vellfire की बढ़ेगी टेंशन? भारत में दिखी Denza D9 इलेक्ट्रिक MPV, मसाज सीटों से लेकर रेंज तक जानें सबकुछ

भारत के लग्जरी इलेक्ट्रिक कार बाजार में जल्द एक नया नाम जुड़ने वाला है। चीन की इलेक्ट्रिक कार कंपनी BYD का प्रीमियम ब्रांड Denza भारत में एंट्री की तैयारी कर रहा है। कंपनी की लग्जरी इलेक्ट्रिक MPV Denza D9 पहली बार भारतीय सड़कों पर बिना किसी कवर के दिखाई दी है। इस कार में लंबी रेंज, शानदार इंटीरियर और कई प्रीमियम फीचर्स मिलने की उम्मीद है।

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13 नवंबर को भारत में एंट्री, कितनी होगी कीमत?

Denza भारत में 13 नवंबर 2026 को अपना डेब्यू करने वाला है। कंपनी इस दौरान दो मॉडल Denza D9 और Z9 GT पेश करेगी।

Denza D9 का इंटरनेशनल-स्पेक मॉडल केवल प्रतीकात्मक तौर पर दिखाया गया है।

Denza D9 को भारत में पूरी तरह तैयार कार यानी CBU (Completely Built Unit) के तौर पर लाए जाने की उम्मीद है।

इसकी संभावित एक्स-शोरूम कीमत ₹80 लाख से ₹1 करोड़ के बीच हो सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी आधिकारिक कीमत का ऐलान नहीं किया है।

भारतीय बाजार में इसका मुकाबला MG M9 से होगा। वहीं, यह Toyota Vellfire खरीदने वालों के लिए एक पूरी तरह इलेक्ट्रिक विकल्प बन सकती है।

एक बार चार्ज करने पर 520 KM तक की रेंज

फोटो सोर्स: इंस्टाग्राम/@awesome_indian_0005

Denza D9 अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्लग-इन हाइब्रिड और पूरी तरह इलेक्ट्रिक, दोनों वर्जन में उपलब्ध है। भारत में इसके इलेक्ट्रिक मॉडल के आने की उम्मीद है।

इसमें 103.36kWh की BYD Blade बैटरी मिलती है, जिसके साथ WLTP टेस्ट के अनुसार 520 किलोमीटर तक की रेंज का दावा किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसके दो विकल्प उपलब्ध हैं।

FWD वर्जन: सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर, 313 hp पावर और 360 Nm टॉर्क।

AWD वर्जन: डुअल इलेक्ट्रिक मोटर, 374 hp पावर और 470 Nm टॉर्क।

भारत में इनमें से कौन-सा वर्जन आएगा, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

बाहर से कैसी दिखती है Denza D9?

Denza D9 का डिजाइन काफी बड़ा और प्रीमियम नज़र आता है। इसके सामने की तरफ बड़ी बंद ग्रिल दी गई है, जिसके आसपास सिल्वर फिनिश देखने को मिलती है।

कार में LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, LED DRLs और 18-इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक स्लाइडिंग डोर भी दिए गए हैं, जो सॉफ्ट-क्लोज फीचर के साथ आते हैं।

पीछे की तरफ पूरी चौड़ाई में LED टेललाइट और पावर्ड टेलगेट दिया गया है।

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मसाज वाली सीटें और पीछे बैठने वालों के लिए अलग स्क्रीन

Denza D9 की सबसे बड़ी खासियत इसका लग्जरी केबिन है। अंतरराष्ट्रीय मॉडल में सात लोगों के बैठने की जगह मिलती है।

Denza D9 का इंटरनेशनल-स्पेक मॉडल केवल प्रतीकात्मक तौर पर दिखाया गया है।

इसकी सीटों पर Nappa लेदर का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी लाइन में अलग-अलग कैप्टन सीटें मिलती हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, वेंटिलेशन, हीटिंग और मसाज जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

पीछे बैठने वाले यात्रियों के लिए अलग एंटरटेनमेंट स्क्रीन और सीट के आर्मरेस्ट में टचस्क्रीन कंट्रोल भी मिलते हैं।

इसके अलावा आगे की सीटों में मेमोरी फंक्शन दिया गया है।

15.6 इंच की स्क्रीन और शानदार साउंड सिस्टम

Denza D9 का इंटरनेशनल-स्पेक मॉडल केवल प्रतीकात्मक तौर पर दिखाया गया है।

Denza D9 के अंतरराष्ट्रीय मॉडल में 15.6 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है।

इसके अलावा कार में कई प्रीमियम सुविधाएं दी गई हैं, जिनमें शामिल हैं:

14-स्पीकर Dynaudio साउंड सिस्टम

पैनोरमिक सनरूफ

3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल advertisement

वायरलेस फोन चार्जिंग

एम्बिएंट लाइटिंग

सुरक्षा के लिए इसमें ADAS फीचर्स, 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिया गया है।

भारत में कौन-कौन से फीचर्स मिलेंगे?

Denza D9 को भारत में इंपोर्ट किए जाने की उम्मीद है। ऐसे में इसके ज्यादातर फीचर्स अंतरराष्ट्रीय मॉडल जैसे हो सकते हैं।

हालांकि, भारत में मिलने वाली कार के सटीक फीचर्स, मोटर विकल्प और कीमत का खुलासा कंपनी की आधिकारिक घोषणा के बाद ही होगा। फिलहाल Denza D9 की पहली झलक ने भारतीय लग्जरी इलेक्ट्रिक MPV बाजार में एक नए मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी है।