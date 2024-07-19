BMW CE 04 स्कूटर एक आकर्षक और आधुनिक डिजाइन के साथ आता है। इसमें एक 10.25 इंच का टचस्क्रीन डिस्प्ले है, जो उपयोगकर्ताओं को कई सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है। स्कूटर में एक 8.9 kWh का बैटरी पैक है, जो 130 किमी तक की रेंज प्रदान करता है। स्कूटर में एक 31 kW का इलेक्ट्रिक मोटर लगा है, जो 0 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार में महज 2.6 सेकंड में पहुंच जाता है। इसकी अधिकतम गति 120 किमी प्रति घंटे है।

कीमत और उपलब्धता

BMW CE 04 की शुरुआती कीमत 11.95 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह स्कूटर भारत में सीमित संख्या में उपलब्ध होगा और प्रारंभिक चरण में केवल चुनिंदा शहरों में बेचा जाएगा।

BMW CE 04 एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जो अपने आकर्षक डिजाइन, उन्नत फीचर्स और शक्तिशाली परफॉर्मेंस के साथ भारतीय बाजार में एक नया मानक स्थापित करने जा रहा है। यह उन उपभोक्ताओं के लिए एक आकर्षक विकल्प है, जो प्रीमियम ब्रांड और उच्च-प्रदर्शन वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की तलाश में हैं।