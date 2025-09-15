BMW S 1000 R: बीएमडब्ल्यू मोटरराड इंडिया ने भारत में अपना नया BMW S 1000 R हाइपर-नेकेड रोडस्टर लॉन्च किया है। इस मोटरसाइकिल की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹19.90 लाख रखी गई है। पूरी तरह से बिल्ट-अप यूनिट (CBU) के रूप में उपलब्ध यह बाइक देशभर के सभी BMW Motorrad डीलरशिप्स पर बुक की जा सकती है।

पावर और परफॉर्मेंस

नई S 1000 R में 999cc, इनलाइन फोर-सिलिंडर इंजन दिया गया है, जो 11000rpm पर 170bhp की पावर और 9,250rpm पर 114Nm का टॉर्क जनरेट करता है। पिछले मॉडल की तुलना में इसमें 5bhp की बढ़ोतरी हुई है।

यह बाइक 0 से 100kmph की रफ्तार सिर्फ 3.2 सेकंड में पकड़ लेती है और 250kmph की इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड टॉप स्पीड तक जा सकती है। परफॉर्मेंस चाहने वालों के लिए कंपनी ने वैकल्पिक M Endurance चेन भी दी है, जो बेहतर एक्सेलेरेशन और कम मेंटेनेंस का वादा करती है।

डिजाइन और कलर ऑप्शंस

रोडस्टर स्टाइल वाली इस बाइक में स्प्लिटफेस LED हेडलाइट, शार्प बॉडी लाइन्स और मिनिमलिस्ट लुक दिया गया है। पीछे का हिस्सा छोटा और क्लीन रखा गया है, जहां LED इंडिकेटर्स में ही ब्रेक और टेललाइट्स इंटीग्रेटेड हैं।

ग्राहक तीन तरह की कलर ऑप्शन में से चुन सकते हैं - Blackstorm Metallic जो कि स्टैंडर्ड है, फिर Bluefire या Mugiallo Yellow जो Style Sport पैकेज के साथ मिलती हैं, और Light White Uni जो सिर्फ M Motorsport कलर्स में है और ये सिर्फ M पैकेज के साथ ही मिलती है।

फीचर्स और पैकेजेज

स्टैंडर्ड फीचर्स में 6.5-इंच TFT डिस्प्ले, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, नेविगेशन, USB चार्जिंग, ABS Pro, डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल-स्टार्ट कंट्रोल और तीन राइडिंग मोड्स (Rain, Road, Dynamic) शामिल हैं।

कस्टमाइजेशन के लिए कंपनी Dynamic Package (डायनामिक डैम्पिंग, प्रो राइडिंग मोड्स, गियर शिफ्ट असिस्टेंट) और Comfort Package (कीलेस राइड, क्रूज कंट्रोल, हीटेड ग्रिप्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग) देती है।

वहीं M Sport Package में मोटरस्पोर्ट पेंट स्कीम, स्पोर्ट सीट, लाइटवेट बैटरी, GPS लैपट्रिगर और कार्बन/फोर्ज्ड व्हील्स शामिल हैं।

इसका वजन स्टैंडर्ड वर्जन में 199 किलो है, लेकिन M पैकेज में ये वजन कम होकर 196 किलो हो जाता है। बाइक की सीट की ऊंचाई 830mm है और फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 16.5 लीटर है, जिसमें 4 लीटर का रिजर्व भी शामिल है। स्टैंडर्ड वर्जन में एल्यूमीनियम के कास्ट व्हील्स लगे होते हैं और फ्रंट पर 120/70 ZR17 और रियर पर 190/55 ZR17 टायर मिलते हैं।

BMW Motorrad India इस बाइक पर तीन साल की अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी दे रही है, जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही 24x7 रोडसाइड असिस्टेंस और BMW India Financial Services के जरिए फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग भी उपलब्ध है।