पेट्रोल में 20% की जगह 33% एथेनॉल? Bharat Petroleum ने किया दावा, फिर डिलीट किया ट्वीट, मचा बवाल

भारत में E20 पेट्रोल को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। कर्नाटक सरकार के आरोपों का जवाब देने के लिए सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम (BPCL) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक अभियान शुरू किया। लेकिन इस अभियान के तहत किया गया एक ट्वीट कंपनी के लिए मुश्किल बन गया। सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि कंपनी जिस तस्वीर को E20 मानकों के पालन का सबूत बता रही थी, उसमें एथेनॉल की मात्रा 20 प्रतिशत से काफी ज्यादा दिखाई दे रही थी।

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विवाद बढ़ने के बाद कंपनी ने ट्वीट डिलीट कर दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पेट्रोल पंपों पर तय सीमा से ज्यादा एथेनॉल मिलाया जा रहा है?

क्या है Bharat Petroleum के डिलीट किए गए ट्वीट का मामला?

BPCL deleted this tweet after people pointed out that it shows 33% of Ethanol https://t.co/QxteuW24dV — Mukesh (@mikejava85) November 9, 2026

भारत पेट्रोलियम सोशल मीडिया पर 'Let the Facts Speak' नाम से अभियान चला रही है। इसका मकसद कर्नाटक सरकार की ओर से E20 पेट्रोल को लेकर लगाए गए आरोपों का जवाब देना है।

रविवार को कंपनी ने मैसूरु के एक पेट्रोल पंप पर एथेनॉल मिश्रण की जांच से जुड़ी तस्वीर साझा की। कंपनी ने दावा किया कि जांच में पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा निर्धारित 20 प्रतिशत के स्तर के अनुरूप पाई गई।

लेकिन सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने तस्वीर पर सवाल उठाए। उनका दावा था कि तस्वीर में एथेनॉल की मात्रा करीब 33 प्रतिशत दिखाई दे रही थी।

इसके बाद कंपनी ने ट्वीट हटा दिया। हालांकि, उसके स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, तस्वीर में वास्तव में 30 प्रतिशत या उससे ज्यादा एथेनॉल था या नहीं, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है।

कर्नाटक सरकार ने क्या आरोप लगाए?

यह विवाद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के आरोपों के बाद शुरू हुआ।

राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह दावा किया था कि कर्नाटक में बेचे जा रहे पेट्रोल के कई नमूनों में एथेनॉल की मात्रा निर्धारित 20 प्रतिशत से ज्यादा पाई गई।

सरकार के मुताबिक, राज्यभर में प्रमुख तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों से 63 नमूने लिए गए थे। इनमें इंडियन ऑयल (IOCL), शेल (Shell) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) जैसी कंपनियों के पेट्रोल पंप शामिल थे।

राज्य सरकार का दावा है कि जांच में इन नमूनों में एथेनॉल की मात्रा E20 के निर्धारित स्तर से ज्यादा मिली। हालांकि, उपलब्ध रिपोर्ट में सभी नमूनों की अलग-अलग रीडिंग और जांच की पूरी तकनीकी जानकारी नहीं दी गई है।

E20 पेट्रोल क्या होता है?

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E20 पेट्रोल में सामान्य तौर पर 20 प्रतिशत एथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल का मिश्रण होता है। एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने और अनाज जैसी कृषि उपज से तैयार किया जाता है।

भारत सरकार एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा दे रही है, ताकि कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम की जा सके और जैव ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ाया जा सके।

हालांकि, एथेनॉल की मात्रा तय मानकों से ज्यादा होने पर कुछ कारों और दोपहिया गाड़ियों में माइलेज तथा फ्यूल सिस्टम की अनुकूलता को लेकर चिंताएं पैदा हो सकती हैं।

इसका असर गाड़ी के मॉडल, इंजन डिजाइन और निर्माता की फ्यूल संबंधी सिफारिशों पर निर्भर करता है।

गाड़ी मालिकों को क्यों हो सकती है परेशानी?

कर्नाटक सरकार ने आशंका जताई है कि निर्धारित स्तर से ज्यादा एथेनॉल मिश्रण होने पर गाड़ी मालिकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। खासकर ऐसी पुरानी गाड़ियों के मामले में चिंता ज्यादा हो सकती है, जिनके इंजन और फ्यूल सिस्टम को E20 पेट्रोल के लिए डिजाइन नहीं किया गया है।

हालांकि, किसी गाड़ी को नुकसान पहुंचने का दावा करने के लिए ईंधन की वास्तविक संरचना और तकनीकी जांच जरूरी होगी। सिर्फ वायरल तस्वीर के आधार पर यह तय नहीं किया जा सकता कि संबंधित पेट्रोल पंप पर मानकों का उल्लंघन हुआ था।

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ट्वीट डिलीट होने के बाद उठे सवाल

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने भारत पेट्रोलियम से पूछा कि अगर जांच के आंकड़े सही थे, तो ट्वीट क्यों हटाया गया।

कुछ यूजर्स ने सरकारी तेल कंपनी से परीक्षण की पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी की। फिलहाल उपलब्ध जानकारी से यह स्पष्ट नहीं है कि ट्वीट किस वजह से डिलीट किया गया और तस्वीर में दिखाई गई वास्तविक एथेनॉल मात्रा कितनी थी।

इस विवाद में सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब ईंधन की जांच की पारदर्शिता का है।

अगर पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं, तो उनकी पुष्टि मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला की जांच और आधिकारिक रिकॉर्ड से ही हो सकती है।

ऐसे में कर्नाटक सरकार के आरोपों और भारत पेट्रोलियम के जवाब के बीच उपभोक्ताओं को विस्तृत जांच के नतीजों का इंतजार रहेगा।