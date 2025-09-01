Budget SUV Cars: अगर आपकी सैलरी ₹50,000 है और आप SUV खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो यह बिल्कुल मुमकिन है। बस ध्यान रखें कि कार की EMI आपकी सैलरी के 20-25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी ₹50,000 सैलरी पर सुरक्षित EMI ₹10,000 से ₹12,000 के बीच हो सकती है।

इसी आधार पर हम कुछ पॉपुलर SUV कारें और उनकी अनुमानित EMI आपके लिए लेकर आए हैं। इस आर्टिकल में हमने माना है कि कार की कीमत पर 20% डाउन पेमेंट किया गया है, 5 साल का लोन और 9% ब्याज दर ली गई है।

1. टाटा पंच (Tata Punch)

कीमत: ₹6 लाख से शुरू

अनुमानित डाउन पेमेंट: ₹1.2 लाख

लोन राशि: ₹4.8 लाख

EMI: करीब ₹10,000/माह

क्यों लें? - 5-स्टार सेफ्टी, दमदार लुक और बजट-फ्रेंडली SUV

2. हुंडई एक्स्टर (Hyundai Exter)

कीमत: ₹6.3 लाख से शुरू

डाउन पेमेंट: ₹1.25 लाख

लोन राशि: ₹5 लाख

EMI: लगभग ₹10,500/माह

क्यों लें? - सनरूफ, टचस्क्रीन और नए जमाने के फीचर्स के साथ स्मार्ट SUV

3. निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite)

कीमत: ₹6 लाख से शुरू

डाउन पेमेंट: ₹1.2 लाख

लोन राशि: ₹4.8 लाख

EMI: करीब ₹10,000/माह

क्यों लें? - स्टाइलिश डिजाइन और सबसे किफायती कॉम्पैक्ट SUV

4. मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स (Maruti Suzuki Fronx)

कीमत: ₹7.5 लाख से शुरू

डाउन पेमेंट: ₹1.5 लाख

लोन राशि: ₹6 लाख

EMI: लगभग ₹12,500/माह

क्यों लें? - मारुति का भरोसा, कम मेंटेनेंस और SUV स्टाइलिंग

5. किया सोनेट (Kia Sonet)

कीमत: ₹8 लाख से शुरू

डाउन पेमेंट: ₹1.6 लाख

लोन राशि: ₹6.4 लाख

EMI: लगभग ₹13,200/माह

क्यों लें? - प्रीमियम लुक्स, फीचर-लोडेड और युवाओं में पॉपुलर SUV

₹50,000 सैलरी पर अगर आप EMI ₹10,000 तक रखना चाहते हैं तो टाटा पंच, हुंडई एक्स्टर और निसान मैग्नाइट सबसे अच्छे विकल्प हैं। अगर आप थोड़ा ज्यादा EMI (₹12,000–₹13,000) देने को तैयार हैं तो मारुति फ्रॉन्क्स या किया सोनेट भी अच्छे SUV ऑप्शन बन सकते हैं।