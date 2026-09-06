SUV में AWD चाहिए या 4WD? आसान भाषा में समझें दोनों का पूरा फर्क

आजकल SUV खरीदते समय AWD और 4WD जैसे शब्द खूब सुनने को मिलते हैं। दोनों नाम सुनकर लगता है कि शायद दोनों एक ही काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आसान भाषा में कहें तो दोनों का मकसद गाड़ी की पकड़ और क्षमता बढ़ाना है, लेकिन इनका इस्तेमाल अलग-अलग जरूरतों के लिए होता है।

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अगर आपकी गाड़ी ज्यादातर शहर की सड़कों और हाईवे पर चलती है और कभी-कभी पहाड़ों या खराब रास्तों पर जाती है, तो AWD आपके लिए ज्यादा उपयोगी हो सकता है। वहीं अगर आप गाड़ी लेकर ऐसे रास्तों पर जाते हैं जहां सड़क कम और पत्थर, कीचड़, रेत या चढ़ाई ज्यादा हो, तो 4WD का फायदा ज्यादा मिलता है।

AWD क्या है और किसके लिए सही है?

AWD यानी All Wheel Drive को बहुत आसान तरीके से समझें तो यह सिस्टम जरूरत के हिसाब से गाड़ी के चारों पहियों तक पावर पहुंचाता है। इसका फायदा खासकर तब मिलता है जब सड़क गीली, फिसलन भरी या थोड़ी खराब हो।

मान लीजिए बारिश में सड़क पर पकड़ कम हो गई। AWD ऐसी स्थिति में गाड़ी को बेहतर तरीके से संभालने में मदद कर सकता है। यही वजह है कि AWD वाली SUV शहर में रोजाना चलाने के साथ लंबी रोड ट्रिप और पहाड़ी सफर के लिए भी अच्छी मानी जाती हैं।

भारत में Kia Sorento, Hyundai Tucson, Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq, Jeep Meridian और Toyota Fortuner जैसे मॉडल AWD विकल्प के साथ आते हैं। हालांकि हर कार के हर वेरिएंट में AWD उपलब्ध हो, यह जरूरी नहीं है।

4WD आखिर किस काम आता है?

4WD यानी Four Wheel Drive को आप ज्यादा मुश्किल रास्तों के लिए बनाया गया सिस्टम समझ सकते हैं। इसका इस्तेमाल खासकर ऑफ-रोडिंग में होता है।

अगर रास्ते में गहरी कीचड़ है, रेत में गाड़ी फंस रही है, चट्टानी रास्ता है या खड़ी चढ़ाई चढ़नी है, तो 4WD गाड़ी को आगे बढ़ने में ज्यादा मदद कर सकता है।

यानी 4WD उन लोगों के लिए ज्यादा मायने रखता है जो गाड़ी को सिर्फ शहर की सड़क पर नहीं, बल्कि सड़क खत्म होने के बाद भी चलाना चाहते हैं।

भारत में Mahindra Thar, Mahindra Scorpio-N, Toyota Fortuner, Force Gurkha और Jeep Wrangler जैसे मॉडल 4WD विकल्प के साथ मिलते हैं।

AWD और 4WD में सबसे बड़ा फर्क

सीधी बात करें तो AWD को रोजमर्रा की ड्राइविंग और अलग-अलग मौसम में बेहतर पकड़ के लिए ज्यादा सुविधाजनक माना जाता है, जबकि 4WD का असली फायदा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण रास्तों पर दिखाई देता है।

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AWD उन खरीदारों के लिए बेहतर हो सकता है जिन्हें शहर में आरामदायक SUV चाहिए और साथ में पहाड़ों या खराब रास्तों पर जाने का विकल्प भी रखना है।

दूसरी तरफ, अगर आपका शौक असली ऑफ-रोडिंग है या आपको अक्सर कीचड़, रेत, पत्थर और बेहद खराब रास्तों से गुजरना पड़ता है, तो 4WD ज्यादा सही चुनाव हो सकता है।

क्या AWD या 4WD होने से गाड़ी कहीं भी चल जाएगी?

नहीं। यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। सिर्फ AWD या 4WD होने से गाड़ी हर जगह नहीं चल सकती।

टायर, ग्राउंड क्लीयरेंस, ड्राइविंग स्किल और सड़क की स्थिति भी बहुत मायने रखती है। कई बार अच्छे टायर वाली सामान्य SUV भी खराब टायर वाली AWD या 4WD गाड़ी से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है।

फिर आपके लिए कौन सा सही?

अगर आपकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा शहर और हाईवे पर गुजरता है और साल में कुछ बार पहाड़ घूमने जाते हैं, तो AWD काफी हो सकता है। लेकिन अगर आप ऑफ-रोडिंग, रेगिस्तान, बर्फ, कीचड़ या मुश्किल पहाड़ी रास्तों पर जाना पसंद करते हैं, तो 4WD ज्यादा काम का साबित होगा।

याद रखने का सबसे आसान तरीका है AWD रोजमर्रा और हल्की मुश्किल परिस्थितियों के लिए, जबकि 4WD असली ऑफ-रोडिंग के लिए।