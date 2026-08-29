Ather Konarc लॉन्च, 99,999 रुपये से शुरुआत; 200 किमी तक रेंज और लंबी Battery Warranty

इलेक्ट्रिक स्कूटर बाजार में Ather Energy ने अपना नया Ather Konarc लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे रोजाना के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर तैयार किया है। इसकी शुरुआती कीमत 99,999 रुपये रखी गई है। कंपनी का दावा है कि अलग-अलग बैटरी विकल्पों के साथ इसमें 200 किमी तक IDC Range मिल सकती है।

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Ather ने नए Konarc में मजबूत बॉडी, बड़े पहिए, लंबा सस्पेंशन और कई जुड़े हुए फीचर्स देने पर जोर दिया है। इसे ऐसे ग्राहकों के लिए उतारा गया है, जो शहर में रोजाना इस्तेमाल के लिए ज्यादा रेंज और सुविधाजनक इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहते हैं।

कई रेंज विकल्पों में मिलेगा Konarc

Ather Konarc को अलग-अलग बैटरी और रेंज विकल्पों में पेश किया गया है। कंपनी की वेबसाइट पर 100 किमी, 125 किमी, 161 किमी और 200 किमी IDC Range वाले विकल्प दिखाए गए हैं। वहीं Konarc Z को भी कंपनी ने दिखाया है, लेकिन यह अभी बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है। इसे बाद में बाजार में उतारा जाएगा।

Konarc S की अधिकतम रफ्तार 70 किमी प्रति घंटा बताई गई है, जबकि आने वाले Konarc Z की अधिकतम रफ्तार 80 किमी प्रति घंटा हो सकती है।

कितनी बड़ी है बैटरी?

Konarc S के 100 किमी वाले मॉडल में 2.1 kWh बैटरी दी गई है। 125 किमी वाले मॉडल में 2.7 kWh और 161 किमी वाले मॉडल में 3.5 kWh बैटरी मिलती है। कंपनी के मुताबिक इन तीनों मॉडल की वास्तविक इस्तेमाल वाली रेंज करीब 80 किमी, 100 किमी और 130 किमी हो सकती है।

100 किमी वाले मॉडल में 4 kW की अधिकतम ताकत मिलती है, जबकि 125 किमी और 161 किमी वाले मॉडल में 4.7 kW तक की ताकत दी गई है।

बड़े पहिए और मजबूत बॉडी

Ather Konarc में आगे 14 इंच का Alloy Wheel और पीछे 12 इंच का पहिया दिया गया है। इसके साथ लंबा सस्पेंशन भी मिलता है, जिससे खराब सड़कों पर सफर ज्यादा आरामदायक हो सकता है।

कंपनी ने इसमें Metal Body और मजबूत स्टील ढांचे का इस्तेमाल किया है। इसका मकसद स्कूटर को रोजाना के इस्तेमाल के लिए ज्यादा मजबूत बनाना है।

चार्ज होने में कितना समय लगेगा?

100 किमी रेंज वाला मॉडल सामान्य घर के चार्जर से 0 से 80 प्रतिशत तक करीब 4 घंटे में चार्ज हो सकता है।125 किमी वाले मॉडल को करीब 4 घंटे 30 मिनट और 161 किमी वाले मॉडल को लगभग 5 घंटे 40 मिनट लग सकते हैं।

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तेज चार्जिंग विकल्प के साथ यही समय कम हो जाता है। इससे रोजाना ज्यादा दूरी तय करने वाले ग्राहकों को सुविधा मिल सकती है।

कई स्मार्ट फीचर्स भी मिले

Ather Konarc में कई उपयोगी फीचर्स दिए गए हैं। इनमें Google Maps, AutoHold, Tow and Theft Alert और स्क्रीन पर Cricket Score देखने जैसी सुविधाएं शामिल हैं।125 किमी और 161 किमी वाले मॉडल में 7 इंच की स्क्रीन मिलती है, जबकि 100 किमी वाले मॉडल में 4.2 इंच की स्क्रीन दी गई है।

ऊंचे मॉडल में फोन और संगीत को नियंत्रित करने, स्कूटर की जगह पता करने, चार्जिंग की जानकारी देखने और दूर से सॉफ्टवेयर अपडेट पाने जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं।

सामान रखने के लिए 31 लीटर जगह

रोजमर्रा के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए Konarc में 31 लीटर की Boot Space दी गई है। इसके अलावा आगे 2 लीटर की अतिरिक्त जगह, मोबाइल रखने की सुविधा और USB Charging भी मिलती है।

स्कूटर में Reverse Park Assist और AutoHold जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जिससे पार्किंग और ढलान पर स्कूटर संभालना आसान हो सकता है।

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बैटरी पर लंबी Warranty का विकल्प

Ather Konarc के साथ बैटरी की सामान्य Warranty 3 साल या 30,000 किमी है।

कुछ योजनाओं के साथ इसे 5 साल या 60,000 किमी तक बढ़ाया जा सकता है। कंपनी 8 साल या 80,000 किमी और 10 साल या 1 लाख किमी तक की बढ़ी हुई Battery Warranty का विकल्प भी दे रही है।

Ather Konarc की शुरुआती कीमत 99,999 रुपये रखी गई है। कंपनी ने खरीद के लिए EMI का विकल्प भी दिया है।

इसे अलग-अलग रंगों में पेश किया गया है। फिलहाल Konarc S बिक्री के लिए उपलब्ध है, जबकि ज्यादा तेज और ज्यादा फीचर्स वाला Konarc Z बाद में बाजार में आएगा।

Ather ने Konarc को ज्यादा रेंज, मजबूत बॉडी, बड़े पहिए और रोजाना काम आने वाले फीचर्स के साथ उतारा है। अब यह देखना होगा कि 1 लाख रुपये के आसपास की शुरुआती कीमत पर यह दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटरों को कितनी कड़ी टक्कर देता है।