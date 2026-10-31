Aston Martin ने पेश की गजब की सुपरकार! छत हटाकर भी दौड़ेगी 350 Kmph की रफ्तार से, देखें इसकी खूबियां

ब्रिटेन की लग्जरी कार कंपनी Aston Martin ने अपनी नई सुपरकार Valhalla Spider से पर्दा उठा दिया है। यह कंपनी की Valhalla Coupe का ओपन-टॉप वर्जन है, जिसकी छत को जरूरत के हिसाब से हटाया जा सकता है। इस सुपरकार की सबसे बड़ी खासियत इसका दमदार हाइब्रिड इंजन और 350 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड है। कंपनी का दावा है कि यह उसकी अब तक की सबसे तेज ओपन-कॉकपिट कार है। इसकी डिलीवरी 2027 की तीसरी तिमाही से शुरू होने की योजना है।

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इंजन और पावर में क्या खास?

Aston Martin Valhalla Spider में 4.0 लीटर का ट्विन-टर्बो V8 पेट्रोल इंजन दिया गया है। इसके साथ तीन इलेक्ट्रिक मोटर भी मिलती हैं। पेट्रोल इंजन 828bhp की पावर देता है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर 251bhp की अतिरिक्त पावर देती हैं।

इस तरह कार की कुल पावर 1,079bhp और टॉर्क 1,100Nm है। इसमें 8-स्पीड डुअल-क्लच ट्रांसमिशन मिलता है। दो इलेक्ट्रिक मोटर अगले पहियों को पावर देती हैं, जबकि तीसरी मोटर पिछले पहियों को चलाने में इंजन की मदद करती है।

350 Kmph की टॉप स्पीड

कंपनी के मुताबिक, Valhalla Spider की इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीमित टॉप स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा है।

हालांकि, छत के विकल्प के हिसाब से इसकी स्पीड की सीमा अलग है। सामान्य फैब्रिक रूफ लगी होने पर कार को 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलाया जा सकता है। वहीं, कार्बन फाइबर हार्डटॉप लगाने पर यह 350 किलोमीटर प्रति घंटे की पूरी रफ्तार हासिल कर सकती है। बिना छत के भी इसकी टॉप स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा बताई गई है।

हटाई जा सकती है कार की छत

Valhalla Spider में काले रंग की फैब्रिक रूफ मिलती है, जिसे हटाकर रखा जा सकता है। ग्राहकों के लिए कार्बन फाइबर हार्डटॉप का विकल्प भी मौजूद है।

खुली छत के साथ ड्राइविंग के दौरान हवा के दबाव को नियंत्रित करने के लिए खास विंड डिफ्लेक्टर दिया गया है। इसे मोड़कर कार में मौजूद 15 लीटर के स्टोरेज कम्पार्टमेंट में रखा जा सकता है।

फॉर्मूला 1 तकनीक से तैयार बॉडी

इस सुपरकार की बॉडी कार्बन फाइबर मोनोकॉक स्ट्रक्चर पर तैयार की गई है। इसके निर्माण में Aston Martin की फॉर्मूला 1 टीम से जुड़ी तकनीक इस्तेमाल हुई है।

कार में कार्बन फाइबर के खास दरवाजे और नए Touring Seats दिए गए हैं। बेहतर नियंत्रण के लिए एक्टिव एयरोडायनामिक्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी सिस्टम में भी बदलाव किए गए हैं।

कंपनी का दावा है कि छत लगी होने पर कार 600 किलोग्राम से ज्यादा डाउनफोर्स पैदा कर सकती है।

कब शुरू होगी डिलीवरी?

Aston Martin Valhalla Spider का ग्लोबल डेब्यू 2026 Concours at Wynn Las Vegas में होगा। ग्राहकों को इसकी डिलीवरी 2027 की तीसरी तिमाही से शुरू करने की योजना है।

फिलहाल कंपनी ने इस सुपरकार की कीमत का खुलासा नहीं किया है।