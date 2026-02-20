Tata Punch.ev का नया अवतार लॉन्च! मिलेगी 468km की शानदार रेंज, मात्र 26 मिनट की चार्जिंग में होगी तैयार
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश चंद्रा के मुताबिक, नई Punch.ev का मकसद इलेक्ट्रिक गाड़ियों को हर घर की पहुंच में लाना है। उन्होंने कहा कि यह कार उन चिंताओं को दूर करती है जो लोगों को एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक कार खरीदने से रोकती थीं। पुराने मॉडल के मुकाबले बेस वेरिएंट अब ₹30,000 सस्ता हो गया है।
Tata Punch EV: टाटा मोटर्स ने भारत में अपनी सबसे छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी, Punch.ev का नया और अपडेटेड मॉडल उतार दिया है। इसकी शुरुआती कीमत ₹9.69 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है।
कंपनी ने इसे और ज्यादा किफायती बनाने के लिए 'बैटरी-एज-ए-सर्विस' (BaaS) का विकल्प भी दिया है। इस मॉडल के तहत ग्राहक इस कार को महज ₹6.49 लाख में खरीद सकते हैं, और बैटरी के इस्तेमाल के लिए उन्हें अलग से ₹2.6 प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान करना होगा।
दमदार रेंज और सुपरफास्ट चार्जिंग
इस अपडेट की सबसे बड़ी खूबी इसमें दी गई नई 40kWh की बड़ी बैटरी है। कंपनी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज होने पर यह कार (ARAI के अनुसार) 468 किलोमीटर तक चलेगी। रियल लाइफ की ड्राइविंग (C75 रेंज) में भी यह करीब 355 किलोमीटर का सफर आसानी से तय कर लेगी।
इसके साथ ही चार्जिंग को लेकर भी बड़ी राहत दी गई है। 65kW के डीसी फास्ट चार्जर से यह कार मात्र 26 मिनट में 20 से 80 फीसदी तक चार्ज हो जाएगी। अगर आप जल्दी में हैं, तो सिर्फ 15 मिनट की चार्जिंग से आपको 135 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। टाटा ने बैटरी की मजबूती का भरोसा दिलाते हुए इस पर अनलिमिटेड किलोमीटर की लाइफटाइम वारंटी भी दी है।
डिजाइन में बदलाव और हाई-टेक फीचर्स
दिखने में यह कार अब पहले से ज्यादा अपडेटेड और एडवांस लगती है। इसके अगले हिस्से में नया बंपर और नई ग्रिल दी गई है, जबकि पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेल-लैंप्स इसके लुक को निखारते हैं। अंदर की तरफ अब 10.25 इंच की बड़ी टचस्क्रीन और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा। आरामदायक सफर के लिए अगली सीटें हवादार (Ventilated) बनाई गई हैं और इसमें 360-डिग्री कैमरा और वायरलेस चार्जिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स भी शामिल किए गए हैं।
सुरक्षा के मामले में टाटा ने कोई समझौता नहीं किया है। नई Punch.ev के सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और हिल-होल्ड असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं, जो इसे शहर और हाईवे दोनों के लिए एक सुरक्षित विकल्प बनाते हैं।