कीमत में बड़ी कटौती के साथ लॉन्च हुई 2025 Kawasaki KLX 230, दमदार ऑफ-रोड बाइक

जापान की मशहूर टू-व्हीलर निर्माता कंपनी कावासाकी (Kawasaki) ने भारतीय बाजार में अपनी नई 2025 Kawasaki KLX 230 लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इस बार इसकी कीमत में बड़ी कटौती की है, जिससे ऑफ-रोड बाइक लवर्स के लिए यह और भी किफायती हो गई है।

पहले इस बाइक की एक्स-शोरूम कीमत ₹3.3 लाख थी, लेकिन 2025 मॉडल लॉन्च होने के साथ ही इसकी कीमत घटाकर ₹1.99 लाख कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब इसे लगभग ₹1.31 लाख सस्ती कीमत पर खरीदा जा सकता है।

2025 Kawasaki KLX 230 को खासतौर पर ऑफ-रोडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें ओआरवीएम, हेडलाइट, इंडिकेटर, ग्रैब रेल जैसे जरूरी पार्ट्स नहीं दिए गए हैं, जो सड़क पर चलने वाली बाइक्स में अनिवार्य होते हैं। यही कारण है कि इसे पब्लिक रोड पर नहीं चलाया जा सकता।

इस बाइक में 233 सीसी का सिंगल-सिलेंडर, 2 वॉल्व इंजन दिया गया है, जो 17.85 बीएचपी की पावर और 18.3 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड ट्रांसमिशन गियरबॉक्स दिया गया है, जिससे ऑफ-रोडिंग के दौरान बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है।

2025 Kawasaki KLX 230 में पूरी तरह एडजस्ट होने वाला सस्पेंशन, ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस, लंबा सस्पेंशन ट्रैवल, ऑफ-रोडिंग टायर्स और स्पोक व्हील्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। यह बाइक ऊबड़-खाबड़ रास्तों और एडवेंचर राइडिंग के लिए बेहतरीन है।

भारतीय बाजार में इस बाइक का सीधा मुकाबला हीरो मोटोकॉर्प की Xpulse 200 4 Pro जैसी ऑफ-रोड बाइक्स से होगा।